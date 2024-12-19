Fransa Ligue 1'in 16. haftasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede rakibini 3-2 yenen PSG, 3 puanı elde ederek sahadan ayrıldı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti.

O POZİSYON TARTIŞMA YARATTI

Maçta yaşanan bir pozisyon ise ağızları açık bıraktı. Maçın başlarında Monaco forması giyen Wilfried Singo, kaleci Gianluigi Donnarumma ile karşı karşıya kaldı. Singo, söz konusu pozisyonda topu kurtarmak isterken kramponuyla Donnarumma'nın yüzüne vurdu.