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Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma'nın yüzü kanlar içerisinde kaldı

Monaco ile PSG arasında oynanan maçta korkunç bir olay yaşandı. Wilfried Singo'nun Donnarumma'ya yaptığı sert müdahale sonrası yıldız kalecinin suratına tam 10 dikiş atıldı. Kanlar içinde kalan ve adeta tanınmayacak hale gelen Donnarumma'nın son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Hakemin kararı ise tepki çekti.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 08:47 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 08:54
Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede rakibini 3-2 yenen PSG, 3 puanı elde ederek sahadan ayrıldı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti.

Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı

O POZİSYON TARTIŞMA YARATTI
Maçta yaşanan bir pozisyon ise ağızları açık bıraktı. Maçın başlarında Monaco forması giyen Wilfried Singo, kaleci Gianluigi Donnarumma ile karşı karşıya kaldı. Singo, söz konusu pozisyonda topu kurtarmak isterken kramponuyla Donnarumma'nın yüzüne vurdu.

Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı

Yüzünde açılma olan yıldız kaleci oyuna devam edemedi. Donnarumma'nın yüzüne dikiş atıldığı kaydedildi.

Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı

Pozisyonda kart çıkmaması sosyal medyada gündem oldu.

Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı

İşte o anlar...

Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı
Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı
Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı
Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı
Monaco - PSG maçında korkunç olay! Donnarumma’nın yüzü kanlar içerisinde kaldı