Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibinin golünü Ahmet Kutucu atarken, Sarı - Lacivertlilerin golünü ise En-Nesyri kaydetti. Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını yorumladı...
ÖMER ÜRÜNDÜL- Çabuk oyuncu yok! Koşan yok
F. Bahçe ağır darbe aldı. Takımın genel görüntüsü ümit vermiyor. Şampiyonluğa oynayan bir takım bu kadar düşük tempolu oynayamaz. Düşük tempolu oynaması eşyanın tabiatına aykırı. İlk yarıda son andaki beraberlik golü dışında tek pozisyon yok. Hücum gücüne katkı veren tek oyuncu Kostic. Devre sonunda beraberlik golünü bulmak bir moraldir ama bu dahi ikinci devrede değerlendirilemedi. Daha fazla gol pozisyonu oldu ama kaleci Berke'yi geçemediler. Bunun yanında da son 10 dakikada Eyüpspor da maçı kazanabilirdi.
Şöyle bir düşünelim… F.Bahçe takımı neden diri değil? Niye üretemiyor? Açıklaması çok basit; Tadic yürüyerek oynuyor, . İrfan Can da fizik olarak Tadic'ten bir tık önde. İkisinin de genel yapıları kanat forvetine uygun değil. Üstelik de günümüz futbolunda en önemli güç etkili sprinter, adam geçen kanat forvetleridir. Orta sahaya bakıyoruz; Amrabat belli bir alanda işi idare ediyor. Fred yokları oynuyor. Szymanski de en çok koşan isim ama hiçbir arkadaşı ile bağlantı kuramıyor, servisi yok. Bu tabloda nasıl iyi F.Bahçe bekliyoruz? Sprinter Maximin topla kavgadan başka bir şey yapmıyor. Osayi her geçen gün fizik olarak düşüşte. Mourinho geçen senenin iki kişilik pres yapan oyuncusu İsmail Yüksek'i de yedekliğe mahkum etti. Çabuk oyuncu yok, koşan yok aslında çok iyi -biri yaşlı olsa da- 2 santrfor var ama onları oyuna sokacak oyuncu yok! Dün geceki Kostic hariç. Eyüp doğru bir kurgu ile önemli puan aldı. Berke de Montella'ya göz kırptı.
GÜRCAN BİLGİÇ- Jose Mourinho'dan 'special ikram'
Kadro kalitelerindeki farkları aza indiren üç Süper Lig takımı var; Samsun, Göztepe ve Eyüp… Çünkü planları var ve takım olarak buna sadık kalıyorlar. Büyüklerden aldıkları puanları da bu özelliklerine borçlular. Fenerbahçe'nin kibirli ve pahalı ayakları, bu organizasyon karşısında suskun kaldı. Mourinho'nun ilk yarıdaki tek planı Tadic- Kostic ikilisiyle soldan ceza alanına girmekti. Pasla beceremediler, sürekli yüksek oynadılar, En-Nesryi'nin özelliğini kullanmak istediler. Tek ayakla koşmak gibiydi. Eyüp'ün baskısında çok top kaybı yaptılar, rak-i be de hızlı atak fırsatı verdiler. Devre biterken golü bulmalarına, direkten dönen ve kaleci Berke'de kalan gollük pozisyonlarına rağmen hem kazanma hem de kaybetme sınırında oynadılar. Bir puan mı kazandılar, iki puan mı kaybettiler; tartışılır. Gerçek şu ki; şampiyon olmak isteyen takımın mesajını vermiyor bu oyun. Sizin taktik planınıza rakip karşılık verdiğine ve başarı sağladığına göre, karamboller ve yüksek toplar dışında da ortaya plan koyulmalıydı.
Madem pastan vazgeçip uzun oynamak istiyorsunuz, En-Nesryi'nin yanına neden Dzeko'yu koymuyorsunuz? Szymanski, Djiku, Tadic seyirci gibi kaldılar sahada. İrfan Can ilk golün faturasını muhtemelen Osayi'ye kesti, kalan dakikalarda kafa olarak da maçtan uzaklaştı. Beşiktaş yenilgisinde kaçan goller bahanesi vardı, dün de aynı görüntü yaşandı. Fark, rakip de kaçırdı bu kez. Ne takım ne taktik ne istek ne de analiz olarak hazırlanmışlar bu maça. Special One'dan, 'özel ikram' olarak maç bitti. Hiç iyi olmadı.
MUSTAFA ÇULCU- Hakemi hiç beğenmedim
Hakem Emre Kargın 34 yaşında. Geçen sezon devre arası Süper Lig'e yükseldi. Bu sezon 8, toplamda 15. Süper Lig maçı. İlk defa büyük takım maçına çıktı. 23'te F.Bahçe penaltı bekledi, Robin'in eli kolu kapalı, penaltı olmaz! Devam kararı doğru. 37'de Szymanski-Claro mücadelesinde Claro yere düşerken kazara ayağa basıyor kart olmaz. Doğru karar. F.Bahçe golü öncesi yaşanan İrfan Can- Caner pozisyonunda elin yüze yasaklanmış eylemi nedeniyle İrfan Can sarı görmeliydi. Ancak hakem tespit edemedi oynattı, kaleciye giden top yeni bir atak aksiyonudur, devamı gol oldu.
Pozisyona itiraz eden Arda Turan kırmızı gördü. Robin sarı gördü. Devre arası soyunma odasına gidişte didişmeler oldu, hakem uzak kaldı. Çıkması gereken kartlar cepte kaldı. Hakemin mobbinglere karşı önlem alamayışı, her pozisyonu etrafını saran oyunculara anlatması açık oturum gibiydi, kabul edilemez. Caner'in tepkilerine, itirazlarına duyarsız kaldı, tolere etti, duymamazlığa, görmemezliğe geldi. Çağdaş hakemlikte bu yok. Melih'in, Fred'e arkadan kontrolsüz hareketi net sarı ama hakem faul dahi vermedi. Caner-Osayi pozisyonunda F.Bahçe penaltı bekledi. Temas var, hakemin kararı eylemin penaltı için yeterli olmadığı yönünde, devam dedi. Verse hayır diyemeyeceğimiz bir pozisyon. Eyüp'ün attığı faul gerekçesi ile iptal edilen gol öncesi 2 nolu yardımcının kaldırdığı faul bayrağı hatalı. Pozisyon faul değildi. 65'te ceza alanı içinde Eyüpsporlu oyuncunun açık eli ile temas ettiği pozisyon penaltı olmalıydı. Hakem vermedi, VAR uyudu, penaltı badem oldu. Hakemin verdiği vermediği fauller, kartlarda standardı yok. Hakemi beğenmedim. Başarısız UEFA standartlarından uzak şark kültürü bir hakemlik yaptı.
AHMET ÇAKAR- Allah'a dua etsin!
Fenerbahçe oyuncusuyla, başkanıyla, Acunuyla utanmalıdır. Ama en çok utanması gereken, kenarda sözüm ona dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak kabul edilen Jose Mourinho'dur. Ligin yarısı bitti, F.Bahçe futbol adına her geçen hafta ileri gitmiyor, yerinde saymıyor, bağıra bağıra geriye gidiyor. Dün gece belki bir gol attılar ama genel olarak baktığımızda tek pozisyonları yok. Taraftarı yerinden zıplatacak ne bir oyun ortaya koydular ne de heyecan yarattılar. Fred bitmiş, Szymanski bitmiş, stoperler mütevazi bir Anadolu takımı oyuncuları kıvamında. En-Nesyri 3-4 kafa golü attı, birden kurtarıcı oldu. Kafa üstünlüğü dışında ne çabukluğu var ne de oyun bilgisi. İlk yarı Çağlar'ın hatası, Thiam mükemmel indirdi ve Ahmed Kutucu da zor pozisyonda iyi vurup Eyüpspor'u öne geçirdi. Devre biterken de En- Nesyri çok tartışılacak bir pozisyonda Kostic'in soldan getirdiği topu gol yaptı.
Maçın genç hakemi için güzel şeyler yazmayı çok isterdim. Ama söyleyeceğim tek kelime, skandal bir yönetim. F.Bahçe'nin golü öncesi İrfan Can Kahveci'nin, Caner'in suratına eliyle müdahalesi var. Dönen top gol oluyor. İkinci yarıda Halil çok nizami bir şekilde topu Djiku'dan çalıyor, Eyüp öne geçiyor. Yardımcı hakem bayrak kaldırmasına rağmen hakem oynatıyor ama sonra ne hikmetse iptal ediyor. Birçok kart yanlışı, faullerde birçok eksiklik var ve sonuç olarak F.Bahçe aldığı puan için önce Allah'a, sonra da hakeme dua etsin. Ama yarın Galatasaray kazanırsa fark 8 olacak. Sonra ne olacak, Fenerbahçeliler hiç bilmiyor.
İLKER YAĞCIOĞLU- İşler daha da zorlaşabilir
Ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olunca her maç Fenerbahçe için adeta final havasında geçiyor.
Dün gecede ligin iyi takımlarından Eyüp'e karşı böyle bir maç oynandı ama özellikle ilk 45 dakikada Fenerbahçeli oyuncular bunun farkında değil gibiydiler.
Özellikle hücum bölgesinde oynayan oyunculyar İrfan, Szymanski ve Tadic son derece etkisiz bir maç oynadılar. Sol bek Kostic herkesten daha fazla hücuma destek verdi. İlk devrenin tek olumlu tarafı son dakikada gelen En Nesyri'nin golüydü. İkinci yarıda biraz daha tempoyu yükselten bir Fenerbahçe izledik. Maçı kazanabilecek pozisyonları yakaladı.
Direkten dönen top, Berke'nin kurtarışları ve son vuruşlardaki beceriksizlik Fenerbahçe'nin ikinci golü bulmasını engelledi.
Bütün bunlar oyunun içinde normal karşılanabilecek olaylar.
Anormal olan maçın hakemi ve VAR'daki yardımcısının verdiği ya da vermediği kararlardı. Fenerbahçe'nin iki penaltısı güme gitti. Eyüpspor'un da nizami golü iptal edildi. Sonuçta Fenerbahçe 2 puan kaybetti. Galatasaray yarın kazanırsa puan farkı 8'e çıkacak ve işler çok daha zor hale gelecek.