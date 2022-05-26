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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor - Kayserispor ile karşı karşıya geliyor! İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Kayserispor 14 yıl sonra, Sivasspor ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Final öncesi iki teknik adam da kupayı kazanmayı isterken muhtemel 11'ler belli oldu. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26.05.2022 16:25 - Son Güncelleme: 26.05.2022 16:25
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor - Kayserispor ile karşı karşıya geliyor! İşte muhtemel 11’ler

Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor - Kayserispor ile karşı karşıya geliyor! İşte muhtemel 11’ler

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak zorlu maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor - Kayserispor ile karşı karşıya geliyor! İşte muhtemel 11’ler

KAYSERİ BÜYÜKLERİ DEVİRDİ
Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükselme başarısını gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor - Kayserispor ile karşı karşıya geliyor! İşte muhtemel 11’ler

Sivasspor ise 5. turda Ankaragücü, son 16 turunda Bandırmaspor, çeyrek finalde Karagümrük ve yarı finalde Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı. Kayserispor bu akşamki finalden zaferle ayrılarak tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor - Kayserispor ile karşı karşıya geliyor! İşte muhtemel 11’ler

Tarihinde ilk kez finale yükselen Sivasspor ise rakibini devirerek mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Kupayı kaldıracak olan takım, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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