Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor - Kayserispor ile karşı karşıya geliyor! İşte muhtemel 11’ler

Sivasspor ise 5. turda Ankaragücü, son 16 turunda Bandırmaspor, çeyrek finalde Karagümrük ve yarı finalde Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı. Kayserispor bu akşamki finalden zaferle ayrılarak tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor.