Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor - Kayserispor ile karşı karşıya geliyor! İşte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Kayserispor 14 yıl sonra, Sivasspor ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Final öncesi iki teknik adam da kupayı kazanmayı isterken muhtemel 11'ler belli oldu. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
26.05.2022 16:25 - Son Güncelleme: 26.05.2022 16:25
Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
KAYSERİ BÜYÜKLERİ DEVİRDİ
Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükselme başarısını gösterdi.