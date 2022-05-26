Enes Ünal paylaşılamıyor! Dünyaca ünlü hoca milli yıldızı istiyor

İspanyol kulübü Real Betis'i çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'nin gelecek sezon için kapsamlı bir transfer listesi hazırladığı ve istediği oyuncuların arasında Enes Ünal'ın da yer aldığı İspanyol ve Şili basınında yer aldı.

Daha önce Manchester City, Villareal ve West Ham gibi önemli kulüplerde görev yapan ve adı zaman zaman Türkiye'nin önemli kulüpleri ile de anılan Şilili teknik adam Pellegrini'nin Enes'in transferi için ısrarcı olduğu öne sürüldü.