Enes Ünal paylaşılamıyor! Dünyaca ünlü hoca milli yıldızı istiyor
Getafe forması altında İspanya'da harika bir sezon geçiren milli futbolcumuz Enes Ünal için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İtalyan ekibi Fiorentina'nın talip olduğu milli futbolcunun transferi için İspanya'dan da önemli bir kulüp devreye girdi.
Golleriyle İspanya'yı sallayan Enes Ünal, sezonun sona ermesiyle ise bu kez manşetleri transfer haberleri ile süslemeye başladı… 25 yaşındaki futbolcunun adı bir süre önce dünya devi Liverpool ile anılırken, Enes için ilk hamle ise İtalyan kulübü Fiorentina'dan geldi.
Fiorentina'nın transfer teklifine Enes Ünal'ın kulübü Getafe ise net bir yanıt vererek oyuncunun 40 milyon Euro tutarındaki serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde golcü oyuncunun satışına izin verebileceklerini iletmişti.
Getafe'nin istediği 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası Fiorentina kulübü bu transfer için şimdilik frene basarken, Enes Ünal için bir önemli transfer iddiası daha geldi.
İspanyol kulübü Real Betis'i çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'nin gelecek sezon için kapsamlı bir transfer listesi hazırladığı ve istediği oyuncuların arasında Enes Ünal'ın da yer aldığı İspanyol ve Şili basınında yer aldı.
Daha önce Manchester City, Villareal ve West Ham gibi önemli kulüplerde görev yapan ve adı zaman zaman Türkiye'nin önemli kulüpleri ile de anılan Şilili teknik adam Pellegrini'nin Enes'in transferi için ısrarcı olduğu öne sürüldü.
2015 yazında Bursaspor'a 4.5 milyon Euro kazandırarak İngiliz ekibi Manchester City'ye transfer olan Enes, ardından sırasıyla Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante, Real Valladolid formaları giyip 2020 yılında şu anki takımı Getafe'ye imza atmıştı.