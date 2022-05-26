Süper Lig ekibi pusuda! Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’a sürpriz talip: Emre Belözoğlu...

MESUT İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI KALDI

Yeteri kadar süre alamadığı için Konyaspor ile oynanan maçın devre arasında teknik direktör İsmail Kartal ile Mesut Özil'in de dahil olduğu bir tartışma yaşayan Ozan, 24 Mart'ta Mesut ile birlikte kadro dışı kalmıştı.