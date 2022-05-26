Süper Lig ekibi pusuda! Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’a sürpriz talip: Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de 24 Mart'ta Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan'ın adı bir süredir Beşiktaş ile anılırken, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Süper Lig'den sürpriz bir talip daha çıktı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcu için pusuda olduğu öğrenildi.Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Fenerbahçe'de bu sezonun başında 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İngiltere'nin Watford kiralanan Ozan Tufan, Ada'da beklenen performansı veremeyince şubat ayında Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmüştü.
Watford'un küme düşmesiyle 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girmeyen Ozan için işler geri döndüğü Fenerbahçe'de de iyi gitmemiş ve 27 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpte geri döndükten sonra forma şansı bulmakta zorlanmıştı.
MESUT İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI KALDI
Yeteri kadar süre alamadığı için Konyaspor ile oynanan maçın devre arasında teknik direktör İsmail Kartal ile Mesut Özil'in de dahil olduğu bir tartışma yaşayan Ozan, 24 Mart'ta Mesut ile birlikte kadro dışı kalmıştı.
Sezonun son 2 aylık bölümünde takımdan ayrı çalışan ve Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasında yer almayan Ozan Tufan'ın adı Beşiktaş ile anılırken, Sarı-Lacivertliler'in 27 yaşındaki oyuncuyu ezeli rakibine satmaya çok sıcak bakmadığı belirtiliyor.
BAŞAKŞEHİR PUSUDA
Sarı-Lacivertliler'den ayrılmaya hazırlanan Ozan Tufan da kendisi için yeni bir kariyer planlaması yaparken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcu için pusuda olduğu öğrenildi.