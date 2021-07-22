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Fatih Terim, PSV Eindhoven faciasından sonra esti gürledi: "Bu maçın bir bedeli olacak "

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, PSV Eindhoven ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca etkisiz bir görüntü çizen sarı-kırmızılılar, müsabakadan 5-1 mağlup ayrılarak tur şansını mucizelere bıraktı. Maçın ardından oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim adeta esti gürledi. Terim, "Bu maçın bir bedeli olacak ve bu bedeli herkes ödeyecek" dedi.

22.07.2021 18:07 - Son Güncelleme: 22.07.2021 18:32
Fatih Terim, PSV Eindhoven faciasından sonra esti gürledi: Bu maçın bir bedeli olacak

Galatasaray'da PSV mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Bu sezonki Avrupa macerasına Hollanda ekibi karşısında çıkan sarı-kırmızılılar sahadan 5-1 mağlup ayrılarak şok yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim, PSV Eindhoven faciasından sonra esti gürledi: Bu maçın bir bedeli olacak

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'ü 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakanın ardından Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı 23 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Fatih Terim, PSV Eindhoven faciasından sonra esti gürledi: Bu maçın bir bedeli olacak

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çıktığı söz konusu maçlarda 18 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 57 gol gördü.

Fatih Terim, PSV Eindhoven faciasından sonra esti gürledi: Bu maçın bir bedeli olacak

Cimbom, bu süreçte deplasmandaki tek galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (3-1) karşısında yaşadı.

Fatih Terim, PSV Eindhoven faciasından sonra esti gürledi: Bu maçın bir bedeli olacak

TERİM ESTİ GÜRLEDİ!
Galatasaray kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini PSV Eindhoven karşısında alınan Fatih Terim soyunma odasında adeta esti gürledi.