Fatih Terim, PSV Eindhoven faciasından sonra esti gürledi: "Bu maçın bir bedeli olacak "
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, PSV Eindhoven ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca etkisiz bir görüntü çizen sarı-kırmızılılar, müsabakadan 5-1 mağlup ayrılarak tur şansını mucizelere bıraktı. Maçın ardından oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim adeta esti gürledi. Terim, "Bu maçın bir bedeli olacak ve bu bedeli herkes ödeyecek" dedi.
22.07.2021 18:07
- Son Güncelleme: 22.07.2021 18:32
Galatasaray'da PSV mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Bu sezonki Avrupa macerasına Hollanda ekibi karşısında çıkan sarı-kırmızılılar sahadan 5-1 mağlup ayrılarak şok yaşadı.
Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çıktığı söz konusu maçlarda 18 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 57 gol gördü.
TERİM ESTİ GÜRLEDİ!
Galatasaray kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini PSV Eindhoven karşısında alınan Fatih Terim soyunma odasında adeta esti gürledi.