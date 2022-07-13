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Fenerbahçe'den Galatasaray'a şok! Joao Pedro için devredeler...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Joao Pedro için devreye giriyor. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre sarı lacivertliler, oyuncu ile anlaşma sağladı. Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira transferlerinde rakibine çalım atan Galatasaray'ın konuyla alakalı ne yapacağı ise merak konusu... İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.07.2022 13:32 - Son Güncelleme: 13.07.2022 13:53
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şok! Joao Pedro için devredeler...

Transferde Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira transferleri ile ezeli rakibi Galatasaray'dan iki transfer kez transfer çalımı yiyen Fenerbahçe, rövanşı almaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şok! Joao Pedro için devredeler...

Dünyaca ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray'ın peşinde olduğu Joao Pedro ile anlaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a şok! Joao Pedro için devredeler...

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Joao Pedro için Cagliari ile 6.5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a şok! Joao Pedro için devredeler...

Cagliari forması giyen Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a şok! Joao Pedro için devredeler...

JOAO PEDRO KİMDİR?
Joao Pedro, 9 Mart 1992 yılında Brezilya'nın Ipatinga kentinde dünyaya geldi.

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