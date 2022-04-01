Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor! Şubat ve Mart ayına damga vurdu
Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor... Fransız ekibi Lille'den Rus devi CSKA Moskova'ya transfer olan milli yıldız ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'nın yaptığı anketlerde Şubat ve Mart ayına damga vurdu.
Fransız ekibi Lille'den Rus devi CSKA Moskova'ya transfer olan milli yıldız ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.
YUSUF YAZICI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
A Milli Takımımızın yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı, Rusya'da gündemden düşmüyor.
Şubat ve Mart ayında Rusya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödüllerine kazanan Yusuf Yazıcı, CSKA'nın resmi sitesindeki ankette de bu iki ayın en iyi oyuncusu seçildi.
CSKA Moskovalı kullanıcılar oyların çoğunu Yusuf Yazıcı'ya verdi. Oyların yüzde 41'ini genç yıldız aldı… Yusuf, CSKA formasıyla 5 maçta 6 gol atarken 2 de asiste imza attı. Yıldız futbolcu, Rusya Ligi tarihinde ilk 5 maçında en çok gol atan yabancı oyuncu konumunda…
Yusuf Yazıcı sezon sonunda Lille'e geri dönecek. Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu Lille'e 17.5 milyon Euro'ya satmış üzerine bir de Edgar Ie'yi almıştı.
27 MAÇTA 7 GOL 3 ASİST
Yusuf Yazıcı bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. 7 gol atarken 3 de asist yaptı. 39 kez Türk Milli Takım formasını giyen Yusuf Yazıcı'nın 2 golü bulunuyor.