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Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor! Şubat ve Mart ayına damga vurdu

Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor... Fransız ekibi Lille'den Rus devi CSKA Moskova'ya transfer olan milli yıldız ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'nın yaptığı anketlerde Şubat ve Mart ayına damga vurdu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
01.04.2022 18:07 - Son Güncelleme: 01.04.2022 18:07
Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor! Şubat ve Mart ayına damga vurdu

Fransız ekibi Lille'den Rus devi CSKA Moskova'ya transfer olan milli yıldız ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.

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Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor! Şubat ve Mart ayına damga vurdu

YUSUF YAZICI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

A Milli Takımımızın yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı, Rusya'da gündemden düşmüyor.

Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor! Şubat ve Mart ayına damga vurdu

Şubat ve Mart ayında Rusya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödüllerine kazanan Yusuf Yazıcı, CSKA'nın resmi sitesindeki ankette de bu iki ayın en iyi oyuncusu seçildi.

Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor! Şubat ve Mart ayına damga vurdu

CSKA Moskovalı kullanıcılar oyların çoğunu Yusuf Yazıcı'ya verdi. Oyların yüzde 41'ini genç yıldız aldı… Yusuf, CSKA formasıyla 5 maçta 6 gol atarken 2 de asiste imza attı. Yıldız futbolcu, Rusya Ligi tarihinde ilk 5 maçında en çok gol atan yabancı oyuncu konumunda…

Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor! Şubat ve Mart ayına damga vurdu

Yusuf Yazıcı sezon sonunda Lille'e geri dönecek. Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu Lille'e 17.5 milyon Euro'ya satmış üzerine bir de Edgar Ie'yi almıştı.

Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor! Şubat ve Mart ayına damga vurdu

İSMİ TRABZONSPOR İLE ANILIYOR

Yıldız oyuncunun gelecek sezon için adı Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı'nın da onay vermesiyle oyuncuyu sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Yusuf Yazıcı gündemden düşmüyor! Şubat ve Mart ayına damga vurdu

27 MAÇTA 7 GOL 3 ASİST

Yusuf Yazıcı bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. 7 gol atarken 3 de asist yaptı. 39 kez Türk Milli Takım formasını giyen Yusuf Yazıcı'nın 2 golü bulunuyor.

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