RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artıran sarı-lacivertlilerde tek hedef yine 3 puan. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın genç yıldız Arda Güler'e 11'de şans verip vermeyeceği merak edilirken muhtemel 11'ler belli oldu.

02.04.2022 09:38 - Son Güncelleme: 02.04.2022 09:51
Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artıran sarı-lacivertlilerde tek hedef yine 3 puan.

Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Kanarya, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini üçe çıkaracak ve maç fazlasıyla İttifak Holding Konyaspor'u geçerek ikinci sıraya yükselecek.

Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

SAKATLAR DÖNDÜ
Sarı-lacivertli ekipte iki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu göreve hazır.

Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Takımla çalışmalara yeni başlayan Attila Szalai de kadroya dahil edildi. Macar savunmacının yedek soyunması bekleniyor.

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