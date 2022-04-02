Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artıran sarı-lacivertlilerde tek hedef yine 3 puan. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın genç yıldız Arda Güler'e 11'de şans verip vermeyeceği merak edilirken muhtemel 11'ler belli oldu.
02.04.2022 09:38 - Son Güncelleme: 02.04.2022 09:51