Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın uzun süredir bir numaralı file bekçi olan Fernando Muslera son dönemdeki performansıyla eleştirilerin hedefi haline geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı file bekçisinin son dönemdeki istatistikleri dikkat çekici.
Fernando Muslera, Uruguay'ın milli arada oynadığı 2 maçta da yedek kulübesinde oturdu. Uruguay'ın yeni as kalecisi ise Nacional'in yıldızı Sergio Rochet oldu…
Galatasaray, Fernando Muslera'nın forma giydiği son 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de Inaki Pena'nın oynadığı son 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray ile 2021 yılında yeni sözleşme imzalayan Fernando Muslera 2024 yılında Florya'dan ayrılacak. 35 yaşındaki eldiven, bu sezon 28 karşılaşmada forma giydi. 35 gol yerken 9 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Sarı-Kırmızılılar'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Muslera, yeni sözleşmesiyle birlikte Galatasaray'da 13 yıl aralıksız görev yapmış olacak. Yıldız kaleci geride kalan 9 sezonunda 5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı.