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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik

Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın uzun süredir bir numaralı file bekçi olan Fernando Muslera son dönemdeki performansıyla eleştirilerin hedefi haline geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı file bekçisinin son dönemdeki istatistikleri dikkat çekici.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
01.04.2022 13:10 - Son Güncelleme: 01.04.2022 13:10
Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik

Fernando Muslera, Uruguay'ın milli arada oynadığı 2 maçta da yedek kulübesinde oturdu. Uruguay'ın yeni as kalecisi ise Nacional'in yıldızı Sergio Rochet oldu…

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Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik

29 yaşındaki Rochet, 2017-2019 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giymişti. O dönem 900 bin Euro değeri olan tecrübeli eldivenin şimdiki değeri ise 2 milyon Euro.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik

Muslera'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı son 4 maçta da 4 mağlubiyet alan Uruguay milli takımı Sergio Rochet'in kaleye geçmesinin ardından oynadığı 4 maçtan galibiyet ile ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray, Fernando Muslera'nın forma giydiği son 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de Inaki Pena'nın oynadığı son 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray ile 2021 yılında yeni sözleşme imzalayan Fernando Muslera 2024 yılında Florya'dan ayrılacak. 35 yaşındaki eldiven, bu sezon 28 karşılaşmada forma giydi. 35 gol yerken 9 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik

Sarı-Kırmızılılar'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Muslera, yeni sözleşmesiyle birlikte Galatasaray'da 13 yıl aralıksız görev yapmış olacak. Yıldız kaleci geride kalan 9 sezonunda 5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin hedefinde! Dikkat çeken istatistik
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