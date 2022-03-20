Aslan, Antep'te yaralı! (Gaziantep FK 3-1 Galatasaray MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 38 puanla 15. sıraya gerilerken, Gaziantep FK, 40 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Gaziantep FK - Galatasaray maçının dakika dakika özeti...
20.03.2022 18:03 - Son Güncelleme: 20.03.2022 18:09
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligde son olarak Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Galatasaray, 30. hafta mücadelesinde Gaziantep'e konuk oldu.
İkinci yarıya etkisiz başlayan Galatasaray, Gaziantep FK kalesinde pozisyona girmekte zorlandı. Maçın 69. dakikasında ise Berkan Kutlu, Figueirodo'ya yaptığı hareket sonrasında penaltıya sebep oldu.