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Aslan, Antep'te yaralı! (Gaziantep FK 3-1 Galatasaray MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 38 puanla 15. sıraya gerilerken, Gaziantep FK, 40 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Gaziantep FK - Galatasaray maçının dakika dakika özeti...

20.03.2022 18:03 - Son Güncelleme: 20.03.2022 18:09
Aslan, Antep’te yaralı! Gaziantep FK 3-1 Galatasaray MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligde son olarak Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Galatasaray, 30. hafta mücadelesinde Gaziantep'e konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan, Antep’te yaralı! Gaziantep FK 3-1 Galatasaray MAÇ SONUCU ÖZET

Karşılaşmanın 34. dakikasında Bafetimbi Gomis ile öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonunda beraberlik golüne engel olamadı.

Aslan, Antep’te yaralı! Gaziantep FK 3-1 Galatasaray MAÇ SONUCU ÖZET

Gaziantep'te Djilobodji, 45+4'de attığı golle ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Aslan, Antep’te yaralı! Gaziantep FK 3-1 Galatasaray MAÇ SONUCU ÖZET

İkinci yarıya etkisiz başlayan Galatasaray, Gaziantep FK kalesinde pozisyona girmekte zorlandı. Maçın 69. dakikasında ise Berkan Kutlu, Figueirodo'ya yaptığı hareket sonrasında penaltıya sebep oldu.

Aslan, Antep’te yaralı! Gaziantep FK 3-1 Galatasaray MAÇ SONUCU ÖZET

Topun başına Maxim, Muslera ve topu farklı yönlere gönderirken takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise Figueiredo'dan geldi. Brezilyalı forvet oyuncusu, 81'de golünü kaydetti.

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