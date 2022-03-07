Yunus Akgün devlerle yarışıyor! Avrupa’da ilk 5’e girdi...
Yunus Akgün devlerle yarışıyor! Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, attığı 7 gol ve 5 asistle 12 gole imzasını atarak Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de skora en çok katkı yapan 21 yaş altı futbolcular arasına girdi. İşte genç oyuncunun aynı listede yer aldığı yıldız futbolcular...
Yunus Akgün devlerle yarışıyor! Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, attığı 7 gol ve 5 asistle 12 gole imzasını atarak Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de skora en çok katkı yapan 21 yaş altı futbolcular arasına girdi.
Galatasaray'dan sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
YUNUS AKGÜN 12 GOLE KATKI SAĞLADI
Adana Demirspor forması altında bu sezon Süper Lig'de 7 gol atıp, 5 asist yapan genç futbolcu 12 gole direkt katkı sağladı.
5 OYUNCUDAN BİRİ OLDU
Yunus Akgün, 12 gol katkısı ile Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de skora en çok katkı sağlayan 5 oyuncudan biri olmayı başararak adını dünyaca ünlü yıldız futbolcularla aynı listeye yazdırdı.
YILDIZLARLA AYNI LİSTEDE
Borussia Dortmund'dan Erling Haaland, Avrupa'da 21 yaş altı oyuncular arasında 16 gol, 5 asistle 21 gole katkı yaparak bu alanda zirvede yer alırken Yunus Akgün ise 7 gol, 5 asistle listede 5. Sırada kendisine yer buldu.