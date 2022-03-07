Yunus Akgün devlerle yarışıyor! Avrupa’da ilk 5’e girdi...

Yunus Akgün devlerle yarışıyor! Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, attığı 7 gol ve 5 asistle 12 gole imzasını atarak Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de skora en çok katkı yapan 21 yaş altı futbolcular arasına girdi.