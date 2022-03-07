Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fener'in gizli golcüsü Miha Zajc! Forvetleri bile solladı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor ile gerçekleşen karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü atan atan Miha Zajc takımının adeta gizli golcüsü haline geldi. Lig'de 6. golünü atan Zajc, forvet oyuncuları Enner Valencia ve Mergim Berisha'yı bile geride bıraktı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisindeki tek golünü atan Miha Zajc, Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü atmış oldu. Sloven orta saha oyuncusu böylelikle Sarı-Lacivertliler'in forvet oyuncuları Enner Valencia ve Mergim Berisha'yı bile geride bıraktı.
Fenerbahçeli Miha Zajc, Sarı-Lacivertli forma altında altın sezonunu yaşıyor... Sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroda tutulan Sloven futbolcu, yükselen performansı ile her geçen gün taraftarın takdirini kazanmaya devam ediyor.
Trabzonspor ile oynanan maçta Fenerbahçe'nin tek golünü atan Miha Zajc, böylelikle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkarmayı başardı. Zajc böylelikle takımın forvetleri Enner Valencia ve Mergim Berisha'yı bile ligde attığı gol sayısı ile geride bıraktı.
Fenerbahçe'de takımın forvetlerinden Mergim Berisha ligde sadece 3 gol atabilirken, bu sezon eski performansından uzak olan Enner Valencia ise ligde 4 kez rakip fileleri sarsabildi.
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ı ligde attığı gol sayısında geçebilen iki isim ise 9 golle Serdar Dursun ve 7 gollü Mesut Özil oldu. Mesut'un 7 golünün 3'ü ise penaltı atışlarından geldi.
Fenerbahçe forması altında ligde 6 golü bulunan Miha Zajc'ın Sarı-Lacivertli forma altında 2018-2019 sezonunda ve 2019-2020 sezonunda ikişer gol kaydetmişti.
Fenerbahçe ile en verimli sezonunu geçiren Sloven futbolcunun Sarı-lacivertli kulüple 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.