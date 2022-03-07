Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fener’in gizli golcüsü Miha Zajc! Forvetleri bile solladı!

Trabzonspor ile oynanan maçta Fenerbahçe'nin tek golünü atan Miha Zajc, böylelikle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkarmayı başardı. Zajc böylelikle takımın forvetleri Enner Valencia ve Mergim Berisha'yı bile ligde attığı gol sayısı ile geride bıraktı.