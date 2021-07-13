Yunan’ın Galatasaray’a karşı küstah hareketi Hollanda medyasında: Ahlaksız ve haksız uygulama!

Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından biri olan Galatasaray, Olympiakos ile yapacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a gitti ama daha önce hiç görülmemiş bir muamele ile karşı karşıya kaldı. Sarı kırmızılı takımın COVİD testlerini geçerli saymayan Yunan yetkililer kafileyi havalimanında bekletti. Söz konusu skandal uygulama Hollanda basınında geniş yer buldu. Haberde Yunanistan'ın ahlaksız ve haksız bir uygulamada bulunduğunu söyleyen Voetball, 'İnsan hakları ihlali' dedi.

13.07.2021 12:45 - Son Güncelleme: 13.07.2021 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





