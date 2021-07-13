Yunan’ın Galatasaray’a karşı küstah hareketi Hollanda medyasında: Ahlaksız ve haksız uygulama!
Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından biri olan Galatasaray, Olympiakos ile yapacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a gitti ama daha önce hiç görülmemiş bir muamele ile karşı karşıya kaldı. Sarı kırmızılı takımın COVİD testlerini geçerli saymayan Yunan yetkililer kafileyi havalimanında bekletti. Söz konusu skandal uygulama Hollanda basınında geniş yer buldu. Haberde Yunanistan'ın ahlaksız ve haksız bir uygulamada bulunduğunu söyleyen Voetball, 'İnsan hakları ihlali' dedi.
13.07.2021 12:45
- Son Güncelleme: 13.07.2021 12:46
Galatasaray, hazırlık maçı için dün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmiş ancak büyük bir rezillikle karşılaşmıştı.
Sarı-Kırmızılı kafile, Yunan yetkililerin akıl almaz istekleri ve davranışları nedeniyle İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
Galatasaray, İstanbul'da PCR testi yaptırdığını belirtmiş ancak buna rağmen Yunanistan tarafı ısrarla yeniden PCR testi istemişti.
Havalimanında 2 saat bekletilen Galatasaray kafilesine su bile verilmemişti. Bu küstahça tavır sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sinir krizleri geçirmiş ve Galatasaray gece saatlerinde İstanbul'a dönmüştü.
Avrupa medyası da olaylara geniş yer ayırdı. Yunanistan'ın çirkin tutumu Avrupa basının dikkatini çekmeyi başardı.
Voetball, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'ın Yunanistan'da çok zor durumda bırakıldığına vurgu yaptı ve olaya geniş yer ayırdı.