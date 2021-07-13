Vav TV İzle

İşte Mbaye Diagne'nin en ciddi talibi! 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve takıma geç katıldığı için teknik direktör Fatih Terim tarafından ceza kesilen Mbaye Diagne'nin yeni kulübünün kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil etmediği Senegalli golcünün şu an için en ciddi talibinin ise eski takımı Westbromwich olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
13.07.2021 13:10 - Son Güncelleme: 13.07.2021 13:10
İşte Mbaye Diagne'nin en ciddi talibi! 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig'den düşen Westbromwich Albion'da geçiren Diagne, ligin bitmesiyle bazı Premier Lig ekipleri ile görüşmüş ancak Galatasaray'a bir türlü oyuncu için beklenen teklif gelmemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Mbaye Diagne'nin en ciddi talibi! 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil etmediği Senegalli golcünün şu an için en ciddi talibinin ise eski takımı Westbromwich olduğu öğrenildi.

İşte Mbaye Diagne'nin en ciddi talibi! 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Önümüzdeki sezon Championship'te mücadele edecek olan WBA'nın Diagne'yi takımda tutmak için harekete geçtiği belirtildi.

İşte Mbaye Diagne'nin en ciddi talibi! 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Öncelikli hedefi Premier Lig'de kalmak olmasına rağmen istediği teklifleri alamaması sebebiyle Westbromwich'e dönmeye sıcak baktığı konuşulan Diagne için İngiliz ekibinin Galatasaray'a 5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öne sürülüyor.

İşte Mbaye Diagne'nin en ciddi talibi! 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Galatasaray, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Diagne'yi Club Brugge ve Westbromwich takımlarına kiralamıştı.

İşte Mbaye Diagne'nin en ciddi talibi! 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Senegalli oyuncu Sarı-Kırmızılı ekipte geçen sezonun ilk yarısında 10 gol kaydetmişti.