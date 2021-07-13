İşte Mbaye Diagne'nin en ciddi talibi! 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve takıma geç katıldığı için teknik direktör Fatih Terim tarafından ceza kesilen Mbaye Diagne'nin yeni kulübünün kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil etmediği Senegalli golcünün şu an için en ciddi talibinin ise eski takımı Westbromwich olduğu öğrenildi. İşte detaylar…
13.07.2021 13:10
- Son Güncelleme: 13.07.2021 13:10
Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig'den düşen Westbromwich Albion'da geçiren Diagne, ligin bitmesiyle bazı Premier Lig ekipleri ile görüşmüş ancak Galatasaray'a bir türlü oyuncu için beklenen teklif gelmemişti.
Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil etmediği Senegalli golcünün şu an için en ciddi talibinin ise eski takımı Westbromwich olduğu öğrenildi.
Önümüzdeki sezon Championship'te mücadele edecek olan WBA'nın Diagne'yi takımda tutmak için harekete geçtiği belirtildi.
Öncelikli hedefi Premier Lig'de kalmak olmasına rağmen istediği teklifleri alamaması sebebiyle Westbromwich'e dönmeye sıcak baktığı konuşulan Diagne için İngiliz ekibinin Galatasaray'a 5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öne sürülüyor.
Galatasaray, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Diagne'yi Club Brugge ve Westbromwich takımlarına kiralamıştı.
Senegalli oyuncu Sarı-Kırmızılı ekipte geçen sezonun ilk yarısında 10 gol kaydetmişti.