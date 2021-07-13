İşte Mbaye Diagne'nin en ciddi talibi! 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve takıma geç katıldığı için teknik direktör Fatih Terim tarafından ceza kesilen Mbaye Diagne'nin yeni kulübünün kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil etmediği Senegalli golcünün şu an için en ciddi talibinin ise eski takımı Westbromwich olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

13.07.2021 13:10 - Son Güncelleme: 13.07.2021 13:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





