Galatasaray'da 20 yıllık sendrom: Yerli kaleci! İşte geçmişten bugüne Galatasaray'ın file bekçileri ve performansları
Özellikle son 20 yılda Galatasaray'ın yerli kalecilerden yana yüzü gülmezken, akıllara son 20 yılda Galatasaray kalesini koruyan isimler geldi. Claudio Taffarel, Faryd Mondragon ve Fernando Muslera, bu süreçte Galatasaray kalesinde etkili performansları ile hafızlara kazınan ve güven veren isimler arasında yer aldı. Yerli kaleciler ise beklenen performansı gösteremedi. Bu durum camia içinde de futbol kamuoyunda da hep bir eleştiri konusu oldu.
07.12.2022 13:01 - Son Güncelleme: 07.12.2022 13:01
Galatasaray, İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kaybetti. Bu karşılaşmada Sarı-Kırmızılı ekibin kalesini koruyan Okan Kocuk, kalesine gelen 7 şuttan 3'ünü kurtardı, 4'ü ise golle sonuçlandı.
Galatasaray taraftarları, Giresunspor'a kiralandıktan sonra başarılı bir performans sergileyip takıma geri dönen Okan Kocuk'un performansını beğenmedi ve 27 yaşındaki kaleyici yediği goller sebebiyle yuhaladı, protesto etti.
İKİ İSİM MUSLERA'YI ARATTI
Galatasaray'da geçen sezon Fernando Muslera 25 maçta görev alırken, yerli kaleciler ise İsmail Çipe ile Fatih Öztürk olmuştu. 2020-21 sezonunda ise Cimbom'da büyük bir kriz yaşanmıştı.