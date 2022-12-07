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Haberler Spor Galatasaray'da 20 yıllık sendrom: Yerli kaleci! İşte geçmişten bugüne Galatasaray'ın file bekçileri ve performansları

Galatasaray'da 20 yıllık sendrom: Yerli kaleci! İşte geçmişten bugüne Galatasaray'ın file bekçileri ve performansları

Özellikle son 20 yılda Galatasaray'ın yerli kalecilerden yana yüzü gülmezken, akıllara son 20 yılda Galatasaray kalesini koruyan isimler geldi. Claudio Taffarel, Faryd Mondragon ve Fernando Muslera, bu süreçte Galatasaray kalesinde etkili performansları ile hafızlara kazınan ve güven veren isimler arasında yer aldı. Yerli kaleciler ise beklenen performansı gösteremedi. Bu durum camia içinde de futbol kamuoyunda da hep bir eleştiri konusu oldu.

takvim.com.tr
Özel haber
07.12.2022 13:01 - Son Güncelleme: 07.12.2022 13:01
Galatasaray’da 20 yıllık sendrom: Yerli kaleci! İşte geçmişten bugüne Galatasaray’ın file bekçileri ve performansları

Galatasaray, İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kaybetti. Bu karşılaşmada Sarı-Kırmızılı ekibin kalesini koruyan Okan Kocuk, kalesine gelen 7 şuttan 3'ünü kurtardı, 4'ü ise golle sonuçlandı.

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Galatasaray’da 20 yıllık sendrom: Yerli kaleci! İşte geçmişten bugüne Galatasaray’ın file bekçileri ve performansları

Galatasaray taraftarları, Giresunspor'a kiralandıktan sonra başarılı bir performans sergileyip takıma geri dönen Okan Kocuk'un performansını beğenmedi ve 27 yaşındaki kaleyici yediği goller sebebiyle yuhaladı, protesto etti.

Galatasaray’da 20 yıllık sendrom: Yerli kaleci! İşte geçmişten bugüne Galatasaray’ın file bekçileri ve performansları

YERLİ KALECİLER
Sarı-Kırmızılı takımda söz konusu süreçte Mehmet Bölükbaşı, Kerem İnan, Aykut Erçetin, Fevzi Elmas, Orkun Uşak, Ufuk Ceylan, Eray İşcan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, İsmail Çipe, Okan Kocuk ve Fatih Öztürk gibi yerli kaleciler boy gösterdi.

Galatasaray’da 20 yıllık sendrom: Yerli kaleci! İşte geçmişten bugüne Galatasaray’ın file bekçileri ve performansları

Ancak; hiçbir isim oynadığı dönemde rekabet halinde olduğu yabancı kaleciyi zorlayacak bir performans gösteremedi. Bu durum camia içinde de futbol kamuoyunda da hep bir eleştiri konusu oldu.

Galatasaray’da 20 yıllık sendrom: Yerli kaleci! İşte geçmişten bugüne Galatasaray’ın file bekçileri ve performansları

İKİ İSİM MUSLERA'YI ARATTI

Galatasaray'da geçen sezon Fernando Muslera 25 maçta görev alırken, yerli kaleciler ise İsmail Çipe ile Fatih Öztürk olmuştu. 2020-21 sezonunda ise Cimbom'da büyük bir kriz yaşanmıştı.

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