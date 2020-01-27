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Son dakika: Kobe Bryant nasıl öldü? Kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı

Dünya basketbolunun en sevilen isimlerinden olan Kobe Bryant, ABD'de geçirdiği helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Kobe'nin ölümü spor kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyayı yasa boğarken, kazanın nasıl olduğuna ilişkin gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Kobe Bryant'ı taşıyan helikoptere ait ses kayıtlarına ulaşıldı.

27.01.2020 11:51 - Son Güncelleme: 27.01.2020 11:51
Son dakika: Kobe Bryant nasıl öldü? Kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı

Kobe Bryant'ın helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Şok eden ölümle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

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Son dakika: Kobe Bryant nasıl öldü? Kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı

NBA efsanesi Kobe Bryant, helipkopter kazasının ardından 41 yaşında hayatını kaybetti. Helikopterde bulunan Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant da hayata gözlerini yumdu.

Son dakika: Kobe Bryant nasıl öldü? Kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı

Kaza sırasında Kobe Bryant ve kızı Gigi ile birlikte bulunan kişilerin kimlikleri de belli oldu. Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, helikopterde yer alıyordu. Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de helipkopterin içindeydi.

Son dakika: Kobe Bryant nasıl öldü? Kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı

Christiana Mauser'in eşi Matt Mauser, sosyal medya üzerinden haberi doğrularken ''Harika bir eş ve anne kaybettik. Lütfen özel hayatımıza saygı gösterin'' dedi.

Son dakika: Kobe Bryant nasıl öldü? Kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı

Los Angeles polis departmanının açıklamasına göre helikopterde toplam 9 kişi bulunuyordu.

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