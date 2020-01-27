Son dakika: Kobe Bryant nasıl öldü? Kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı
Dünya basketbolunun en sevilen isimlerinden olan Kobe Bryant, ABD'de geçirdiği helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Kobe'nin ölümü spor kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyayı yasa boğarken, kazanın nasıl olduğuna ilişkin gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Kobe Bryant'ı taşıyan helikoptere ait ses kayıtlarına ulaşıldı.
Kobe Bryant'ın helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Şok eden ölümle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.
Kaza sırasında Kobe Bryant ve kızı Gigi ile birlikte bulunan kişilerin kimlikleri de belli oldu. Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, helikopterde yer alıyordu. Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de helipkopterin içindeydi.