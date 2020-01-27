Son dakika: Kobe Bryant nasıl öldü? Kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı

Dünya basketbolunun en sevilen isimlerinden olan Kobe Bryant, ABD'de geçirdiği helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Kobe'nin ölümü spor kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyayı yasa boğarken, kazanın nasıl olduğuna ilişkin gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Kobe Bryant'ı taşıyan helikoptere ait ses kayıtlarına ulaşıldı.

27.01.2020 11:51 - Son Güncelleme: 27.01.2020 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





