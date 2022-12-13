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Ne Uğurcan Çakır ne Altay Bayındır ne de Ersin Destanoğlu! İşte zirvede yer alan kaleci

Ligde ilk 14 haftalık periyodu Fenerbahçe lider olarak geçerken kaleci performansları ise dikkat çekiciydi. Süper Lig'de araya kadarki bölümde en fazla kurtarış yapan kaleci, Kayserispor'un genç yıldızı Bilal Bayazit oldu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
13.12.2022 12:10 - Son Güncelleme: 13.12.2022 12:10
Ne Uğurcan Çakır ne Altay Bayındır ne de Ersin Destanoğlu! İşte zirvede yer alan kaleci

Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle ara uzun bir ara verildi. 14. hafta 13 Kasım'da oynanan maçların ardından sona erdi. 15. hafta 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla start alacak. 24 Aralık'ta ise Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ve Fenerbahçe kapışacak.

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Ne Uğurcan Çakır ne Altay Bayındır ne de Ersin Destanoğlu! İşte zirvede yer alan kaleci

Comparisonator'un verilerine göre Kayserispor'un 23 yaşındaki eldiveni Bilal Bayazit, Süper Lig'de bu sezon toplamda en fazla kurtarış yapan kaleci konumunda... Genç eldiven toplamda 60 kurtarış yaptı.

Ne Uğurcan Çakır ne Altay Bayındır ne de Ersin Destanoğlu! İşte zirvede yer alan kaleci

Bilal'i 59 kurtarışla sezon başında Trabzonspor'dan Hatayspor'a transfer olan Erce Kardeşler takip ediyor.

Ne Uğurcan Çakır ne Altay Bayındır ne de Ersin Destanoğlu! İşte zirvede yer alan kaleci

Listenin 3. basamağında ise Gaziantep'in tecrübeli eldiveni Günay Güvenç yer alıyor.

Ne Uğurcan Çakır ne Altay Bayındır ne de Ersin Destanoğlu! İşte zirvede yer alan kaleci

En çok kurtarış yapan ilk 10 kaleci arasında Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın olmaması dikkat çekti.

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