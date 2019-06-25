Yıldız golcüden Galatasaray itirafı! "Fatih Terim ile..."

Sezonu şampiyon kapatan Galatasaray'da transfer gündeme oldukça yoğun geçiyor. Mbaye Diagne'yi Arabistan'a göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar golcü pozisyonu için dünya yıldızlarını listesine aldı! Diğer taraftan, sarı kırmızılı ekiple ilgili hem Türkiye'den hem de Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Arjantinli golcü menajerleri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj yolladı...

25.06.2019 21:29 - Son Güncelleme: 25.06.2019 21:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





