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Galatasaray'dan İngiltere seferi! City'nin yıldızı geliyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, hedefi en az çeyrek final olarak belirlerken transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor. Cimbom'da orta saha arayışları devam ederken, idari direktör Şükrü Hanedar'ın Machester City'de forma giyen 29 yaşındaki Fabian Delph'i transfer etmek için İngiltere'ye gideceği iddia edildi.

26.06.2019 08:35 - Son Güncelleme: 26.06.2019 08:36
Galatasaray'dan İngiltere seferi! City'nin yıldızı geliyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Şampiyon Galatasaray, Sevilla'nın Ever Banega konusunda sorun çıkarması üzerine Manchester City'de fazla şans bulamayan Fabian Delph için somut adım atma kararı aldı.

Galatasaray'dan İngiltere seferi! City'nin yıldızı geliyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Geçen sezon İngiliz ekibinde fazla şans bulamayan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetici Şükrü Hanedar, İngiltere'ye gidiyor.

Galatasaray'dan İngiltere seferi! City'nin yıldızı geliyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda yer alabilmek için daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve bu nedenle Cimbom'a çok sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan İngiltere seferi! City'nin yıldızı geliyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Teknik direktör Fatih Terim, futbolcunun uluslararası tecrübesinin çok yüksek olmasının Şampiyonlar Ligi'nde takıma katkısını artıracağına inanıyor.

Galatasaray'dan İngiltere seferi! City'nin yıldızı geliyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Oyunun iki yönünü de oynama yeteneği olan İngiliz yıldız, savunmadaki agresifliğiyle de hatlar arasındaki bağlantının önemli bir aktörü olarak ön plana çıkıyor.

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