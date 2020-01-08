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Yıldız futbolcudan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"

Süper Lig'de ilk yarı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yapacağı takviyelerle ligin ikinci devresine hızlı bir giriş yapmak isteyen Kara Kartal'da başta forvet transferi olmak üzere oyuncu arayışları devam ederken, yıldız futbolcudan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte taraftarı heyecanlandıran gelişmenin detayları...

08.01.2020 22:42 - Son Güncelleme: 08.01.2020 22:49
Yıldız futbolcudan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş'ta takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yıldız futbolcudan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

Yaşadığı mali problemler nedeniyle kiralayabileceği oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlıların ilk hedefiyse forvet transferi...

Yıldız futbolcudan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'dan istediği kadar faydalanamayan teknik direktör Abdullah Avcı, Güven Yalçın'ın performansından memnun olmaması nedeniyle hücum hattına mutlaka bir takviye yapılmasını istedi.

Yıldız futbolcudan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

Bu doğrultuda adı Cenk Tosun, Kodjia, Pedro ve Sporar gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adam, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcudan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

"HER DURUMDA MEVCUT PERFORMANSI YUKARI ÇEKECEĞİZ"

TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam, "Bugün başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi.

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