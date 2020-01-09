Fenerbahçe'de Comolli'nin transferleri ortalığı karıştırdı! Kim bu Rogon?

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle birlikte hummalı bir transfer dönemi başladı. İlk yarıyı istediği gibi tamamlayamayan Fenerbahçe, ara transferde kadroya yeni isimler eklemek için gaza basmıştı. Sarı-lacivertli takım bu doğrultuda ilk transferini de Gineli defans oyuncusu Simon Falette'i alarak yaptı. Ancak bu imza, hem taraftar nezdinde hem de başka bir yönden tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

09.01.2020 10:26 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





