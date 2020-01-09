Fenerbahçe'de Comolli'nin transferleri ortalığı karıştırdı! Kim bu Rogon?
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle birlikte hummalı bir transfer dönemi başladı. İlk yarıyı istediği gibi tamamlayamayan Fenerbahçe, ara transferde kadroya yeni isimler eklemek için gaza basmıştı. Sarı-lacivertli takım bu doğrultuda ilk transferini de Gineli defans oyuncusu Simon Falette'i alarak yaptı. Ancak bu imza, hem taraftar nezdinde hem de başka bir yönden tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...
09.01.2020 10:26
- Son Güncelleme: 09.01.2020 10:26
Süper Lig'de ilk yarıda özellikle deplasmanlarda gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda zirve yarışından kopmamak için kadrosuna takviyelere hazırlanıyor.
Ara transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli ekip, sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği oyuncular üzerinden temaslarını sürdürürken, takımda ilk imza da geldi.
Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği stoper Simon Falette'e imayı attırdı ancak bu transfer hem taraftarlar nezdinde hem de başka bir açıdan tartışmalara sebep oldu. İşte nedeni...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla taraftarı umutlandırmıştı. Fransız futbol adamı, 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncuyu takip ettik. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
FALETTE DE ROGON'DAN
Takvim'de yer alan habere göre Damien Comolli'nin, transferleri Rogon Menajerlik Şirketi'nden gerçekleştirmesi kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin dün İstanbul'a getirttiği Simon Falette de Rogon'dan geldi.