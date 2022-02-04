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Haberler Spor Yıldız futbolcu çıplak fotoğrafını yayınladı: Milli takım dönüşü şok! Arjantinli Juan Musso kız arkadaşına...

Yıldız futbolcu çıplak fotoğrafını yayınladı: Milli takım dönüşü şok! Arjantinli Juan Musso kız arkadaşına...

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'nın Arjantinli kalecisi Juan Musso çıplak fotoğrafını yayınladı. Milli takım dönüşü kız arkadaşına teşekkür etmek isteyen 27 yaşındaki Juan Musso, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını yayınladı. İşte çıplak fotoğraf olayının ayrıntıları...

04.02.2022 09:17 - Son Güncelleme: 04.02.2022 09:17
Yıldız futbolcu çıplak fotoğrafını yayınladı: Milli takım dönüşü şok! Arjantinli Juan Musso kız arkadaşına...

Atalanta'da forma giyen Arjantinli kaleci Juan Musso sosyal medya hesabında büyük bir hata yaptı.

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Yıldız futbolcu çıplak fotoğrafını yayınladı: Milli takım dönüşü şok! Arjantinli Juan Musso kız arkadaşına...

Arjantin Milli Takımı'ndan döndüğü sırada kız arkadaşına teşekkür etmek isterken yanlışıkla çıplak fotoğrafını yayınladı.

Yıldız futbolcu çıplak fotoğrafını yayınladı: Milli takım dönüşü şok! Arjantinli Juan Musso kız arkadaşına...

İşte son dakika haberinin detayları...

Yıldız futbolcu çıplak fotoğrafını yayınladı: Milli takım dönüşü şok! Arjantinli Juan Musso kız arkadaşına...

ELEMELER İÇİN DAVET EDİLDİ
Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı maçların aday kadrosuna Juan Musso da dahil edildi.

Yıldız futbolcu çıplak fotoğrafını yayınladı: Milli takım dönüşü şok! Arjantinli Juan Musso kız arkadaşına...

Atalanta'nın kalesini koruyan file bekçisi kafilede yer aldı.

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