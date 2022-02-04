Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca'ya kimse ulaşamadı: Telefonunu kapattı!
Hücumdaki sorunlara çözüm arayan ve yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Fenerbahçe, yerli transfer için harekete geçmiş ve Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Efecan Karaca ile anlaşmıştı. Ancak iki kulüp yönetiminin anlaşamaması üzerine transfer gerçekleşmedi. Bu gelişmelerin ardından perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. İki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi gerçekleşmeyen Karaca ise adeta dünyaya küstü.
04.02.2022 10:54
- Son Güncelleme: 04.02.2022 11:05
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Başakşehir ile zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşmaya varmasına rağmen Akdeniz ekibiyle yaşanan anlaşmazlık sonrası transferden vazgeçmişti.
EFECAN ADETA YIKILDI
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'ye imzası beklenirken iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi rafa kalkan Efecan adeta yıkıldı.