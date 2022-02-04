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Haberler Spor Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca'ya kimse ulaşamadı: Telefonunu kapattı!

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca'ya kimse ulaşamadı: Telefonunu kapattı!

Hücumdaki sorunlara çözüm arayan ve yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Fenerbahçe, yerli transfer için harekete geçmiş ve Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Efecan Karaca ile anlaşmıştı. Ancak iki kulüp yönetiminin anlaşamaması üzerine transfer gerçekleşmedi. Bu gelişmelerin ardından perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. İki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi gerçekleşmeyen Karaca ise adeta dünyaya küstü.

04.02.2022 10:54 - Son Güncelleme: 04.02.2022 11:05
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca’ya kimse ulaşamadı: Telefonunu kapattı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Başakşehir ile zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca’ya kimse ulaşamadı: Telefonunu kapattı!

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da kiraladığı Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kadroya dahil eden sarı-lacivertlilerde son günlerde en çok konuşulan konu Efecan Karaca transferi oldu.

Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca’ya kimse ulaşamadı: Telefonunu kapattı!

Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşmaya varmasına rağmen Akdeniz ekibiyle yaşanan anlaşmazlık sonrası transferden vazgeçmişti.

Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca’ya kimse ulaşamadı: Telefonunu kapattı!

EFECAN ADETA YIKILDI
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'ye imzası beklenirken iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi rafa kalkan Efecan adeta yıkıldı.

Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca’ya kimse ulaşamadı: Telefonunu kapattı!

TRANSFER YATINCA İÇİNE KAPANDI

Önceki gün idmana çıkmayan, eşyalarını toplamaya hazırlanırken transferi açmaza giren Alanyalı oyuncunun çok üzüldüğü ve içine kapandığı öğrenildi.

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