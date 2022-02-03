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Haberler Spor ÖZEL HABER - Fenerbahçe'de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!

ÖZEL HABER - Fenerbahçe'de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!

Watford ile kiralık sözleşmesini sonlandıran ve dün Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, ayağının tozuyla çıktığı bugünkü idmandaki hazır görüntüsü ile tam not aldı. Teknik direktör İsmail Kartal da Ozan'ı cumartesi günü oynanacak Başakşehir maçının planlarına dahil etme kararı aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
03.02.2022 21:35 - Son Güncelleme: 03.02.2022 21:44
ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası… İngiliz ekibi Watford ile kiralık sözleşmesinin feshi sonrası dün İstanbul'a geri dönen Ozan, bugün Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı.

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ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!

FİZİK OLARAK TAKIMIN EN HAZIRI
Verdiği kilolarla dikkat çeken Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli takımla çıktığı antrenmanda fizik olarak takımın en hazır oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!

26 yaşındaki futbolcu, teknik heyetten de tam not almayı bildi.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!

Ozan'ın mevcut durumunu çok iyi bulan teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız futbolcuya hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçında kadroda yer verebileceğini ilettiği ve bu karşılaşmaya kendisini mental olarak hazırlamasını istediği belirtiliyor.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!

TEKNİK HEYETE 'GÖREVE HAZIRIM' MESAJI
Fenerbahçe'nin lisansını yeniden aktif ettiği Ozan Tufan'ın da bir an önce yeniden Sarı-Lacivertli forma ile sahada olmayı istediği ve göreve hazır olduğunu teknik heyete bildirdiği konuşuluyor.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'DE BAŞLAYABİLİR
Ozan TufanBaşakşehir maçının kadrosuna almasına kesin gözüyle bakılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız isme ilk 11'de şans verme ihtimalinin bulunduğu da öne sürülüyor.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!
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