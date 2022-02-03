ÖZEL HABER - Fenerbahçe'de Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ emri!
Watford ile kiralık sözleşmesini sonlandıran ve dün Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, ayağının tozuyla çıktığı bugünkü idmandaki hazır görüntüsü ile tam not aldı. Teknik direktör İsmail Kartal da Ozan'ı cumartesi günü oynanacak Başakşehir maçının planlarına dahil etme kararı aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası… İngiliz ekibi Watford ile kiralık sözleşmesinin feshi sonrası dün İstanbul'a geri dönen Ozan, bugün Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı.
FİZİK OLARAK TAKIMIN EN HAZIRI
Verdiği kilolarla dikkat çeken Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli takımla çıktığı antrenmanda fizik olarak takımın en hazır oyuncularından biri olarak dikkat çekti.
Ozan'ın mevcut durumunu çok iyi bulan teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız futbolcuya hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçında kadroda yer verebileceğini ilettiği ve bu karşılaşmaya kendisini mental olarak hazırlamasını istediği belirtiliyor.
TEKNİK HEYETE 'GÖREVE HAZIRIM' MESAJI
Fenerbahçe'nin lisansını yeniden aktif ettiği Ozan Tufan'ın da bir an önce yeniden Sarı-Lacivertli forma ile sahada olmayı istediği ve göreve hazır olduğunu teknik heyete bildirdiği konuşuluyor.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'DE BAŞLAYABİLİR
Ozan Tufan'ı Başakşehir maçının kadrosuna almasına kesin gözüyle bakılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız isme ilk 11'de şans verme ihtimalinin bulunduğu da öne sürülüyor.