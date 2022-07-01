Yetişen alıyor! İşte bedava yıldızlar...

JESSE LINGARD

Yaş:29 - Mevki:On Numara

İngiliz fıutbolunun çok şey beklediği ancak beklediğini bir türlü alamadığı Jesse Lingard da sözleşmesi biten yıldızlar arasında yerini aldı. Machester United alt yapısında yetişen futbolcu, 2020/2021 sezonunun devre arasında West Ham United'a kiralanmıştı. West Ham ile gösterdiği performans sonrasında Manchester United oyuncuya bir şans daha vermiş, ancak yine verim alamamıştı. Oyuncunun adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.