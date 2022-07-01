Yetişen alıyor! İşte bedava yıldızlar...
Temmuz ayına giriş yapmamızın ardından 30 Haziran'da sözleşmesinin son gününü yaşayan yıldızlar serbest kaldı. Birbirinden ünlü futbolcular, an itibariyle bonservis bedeli ödemeden transfer edilebilir duruma geldi. İşte sizler için derlediğimiz bedava yıldızlar...
ADNAN JANUZAJ
Yaş:27 - Mevki: Sağ Kanat
Kosova asıllı Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj, Real Sociedad ile olan sözleşmesinin sonuna geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başlayan ve büyük umutlarla Manchester United'a transfer edilen futbolcu, kendisinden beklenen dünya yıldızı performansını hiç gösteremedi.
OUSMANE DEMBELE
Yaş:25 - Mevki:Sağ Kanat
Futbol tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden olan ancak sakatlık sebebiyle bir türlü ulaşması gereken performansa ulaşamayan Ousmane Dembele de serbest kalan futbolcular arasında yer alıyor. Barcelona'dan yüksek bir yıllık ücret isteyen Dembele'nin Katalan ekibine dönmesi beklenmiyor.
JASON DENAYER
Yaş:27 - Mevki:Stoper
Manchester City'nin bir proje olarak transfer ettiği ancak beklediğini bulamadığı Jason Denayer de kadroda yer alıyor. 2015/2016 sezonunda kiralık olarak Galatasaray formasını da giyen Denayer, son olarak Lyon forması giymişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Denayer'e Beşiktaş ile Galatasaray'ın ilgisi olduğu belirtiliyor.
JESSE LINGARD
Yaş:29 - Mevki:On Numara
İngiliz fıutbolunun çok şey beklediği ancak beklediğini bir türlü alamadığı Jesse Lingard da sözleşmesi biten yıldızlar arasında yerini aldı. Machester United alt yapısında yetişen futbolcu, 2020/2021 sezonunun devre arasında West Ham United'a kiralanmıştı. West Ham ile gösterdiği performans sonrasında Manchester United oyuncuya bir şans daha vermiş, ancak yine verim alamamıştı. Oyuncunun adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.
ANDREA BELOTTI
Yaş:28 - Mevki:Santrafor
Bir başka serbest kalan İtalyan ise Andrea Belotti. Kulübü Torino ile kesinlikle sözleşme imzalamayacağını duyuran Andrea Belotti, 2015-2016 sezonundan bu yana bordo formayı terletiyordu. İsmi özellikle Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan isim, Torino forması ile 251 maça çıkarken, 113 gol ve 28 asist ile oynadı. Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca hiç kırmızı kart da görmedi.