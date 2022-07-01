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Sola yeni Fırtına! Trabzonspor Trezeguet transferini bitirdi

Trabzonspor, Aston Villa'dan Trezeguet transferini bitirdi. Geride bıraktığımız sezonu Başakşehir'de geçiren ve bonservisi Aston Villa'da olan yıldız oyuncu, Anthony Nwakaeme'nin yerini dolduracak. Peki Trezeguet'in bonservisi ne kadar, sözleşmesi kaç yıllık, kimdir, nerelidir, hangi takımlarda oynadı? Cevapları haberimizde...

takvim.com.tr
01.07.2022 13:21 - Son Güncelleme: 01.07.2022 13:21
Sola yeni Fırtına! Trabzonspor Trezeguet transferini bitirdi

Anthony Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, yıldız oyuncunun yerini dolduracak isim belli oldu.

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Sola yeni Fırtına! Trabzonspor Trezeguet transferini bitirdi

Karadeniz Fırtınası, geride bıraktığımız sezonu Başakşehir'de tamamlayan Trezeguet ile anlaşma sağladı.

Sola yeni Fırtına! Trabzonspor Trezeguet transferini bitirdi

SÖZLEŞME 4 YILLIK

Trabzonspor, oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Karadeniz ekibi, oyuncunun bonservisi için Trabzonspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sola yeni Fırtına! Trabzonspor Trezeguet transferini bitirdi

TREZEGUET KİMDİR?
Asıl adı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan olan Trezeguet, 1 Ekim 1994 yılında Kafr El-Sheikh şehrinde dünyaya geldi.

Sola yeni Fırtına! Trabzonspor Trezeguet transferini bitirdi

1,79 boyundaki futbolcu, El Ahly'de forma giydikten sonra Anderlecht'e transfer oldu.

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