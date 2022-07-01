Sola yeni Fırtına! Trabzonspor Trezeguet transferini bitirdi
Trabzonspor, Aston Villa'dan Trezeguet transferini bitirdi. Geride bıraktığımız sezonu Başakşehir'de geçiren ve bonservisi Aston Villa'da olan yıldız oyuncu, Anthony Nwakaeme'nin yerini dolduracak. Peki Trezeguet'in bonservisi ne kadar, sözleşmesi kaç yıllık, kimdir, nerelidir, hangi takımlarda oynadı? Cevapları haberimizde...
01.07.2022 13:21 - Son Güncelleme: 01.07.2022 13:21
Anthony Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, yıldız oyuncunun yerini dolduracak isim belli oldu.
Karadeniz Fırtınası, geride bıraktığımız sezonu Başakşehir'de tamamlayan Trezeguet ile anlaşma sağladı.
SÖZLEŞME 4 YILLIK
Trabzonspor, oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Karadeniz ekibi, oyuncunun bonservisi için Trabzonspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.