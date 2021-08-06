"Yeni" Malatya'da yeni hedefler! Yeni sezona son sürat hazırlık

Teenage Hadebe, Umut Bulut, Zeki Yavru, Ahmed Ildiz, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Olcay Şahan, Moryke Fofana gibi tecrübeli isimler gönderildi. İrfan Buz ve ekibi bu sezon bambaşka bir kimlikle mücadele edecek.