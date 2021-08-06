"Yeni" Malatya'da yeni hedefler! Yeni sezona son sürat hazırlık
Süper Lig'in kalburüstü ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşandı. Geçtiğimiz sezon 45 puan toplayarak ligde kalmayı başaran sarı-kırmızılı ekipte birçok isimle yollar ayrıldı. İrfan Buz yönetimindeki takım yaptığı transferlerle de dikkatleri üzerine çekti. İşte 2021/22 sezonu öncesi Yeni Malatyaspor'un anatomisi...
06.08.2021 16:32
- Son Güncelleme: 06.08.2021 16:32
Yeni Malatyaspor yeni sezon öncesi büyük değişim yaşadı. Geçen sezon 45 puan toplayan ve ligde kalmayı başaran Malatyaspor bu sezon birçok tecrübeli oyuncuyla yollarını ayırdı.