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Haberler Spor "Yeni" Malatya'da yeni hedefler! Yeni sezona son sürat hazırlık

"Yeni" Malatya'da yeni hedefler! Yeni sezona son sürat hazırlık

Süper Lig'in kalburüstü ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşandı. Geçtiğimiz sezon 45 puan toplayarak ligde kalmayı başaran sarı-kırmızılı ekipte birçok isimle yollar ayrıldı. İrfan Buz yönetimindeki takım yaptığı transferlerle de dikkatleri üzerine çekti. İşte 2021/22 sezonu öncesi Yeni Malatyaspor'un anatomisi...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
06.08.2021 16:32 - Son Güncelleme: 06.08.2021 16:32
Yeni Malatya’da yeni hedefler! Yeni sezona son sürat hazırlık

Yeni Malatyaspor yeni sezon öncesi büyük değişim yaşadı. Geçen sezon 45 puan toplayan ve ligde kalmayı başaran Malatyaspor bu sezon birçok tecrübeli oyuncuyla yollarını ayırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Malatya’da yeni hedefler! Yeni sezona son sürat hazırlık

Teenage Hadebe, Umut Bulut, Zeki Yavru, Ahmed Ildiz, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Olcay Şahan, Moryke Fofana gibi tecrübeli isimler gönderildi. İrfan Buz ve ekibi bu sezon bambaşka bir kimlikle mücadele edecek.

Yeni Malatya’da yeni hedefler! Yeni sezona son sürat hazırlık

GELENLER
Benjamin Tetteh (Gana-24 yaşında-Santrfor-2 milyon Euro)

Yeni Malatya’da yeni hedefler! Yeni sezona son sürat hazırlık

Stevie Mallan (İskoçya-25 yaşında-Orta Saha-500 bin Euro)

Yeni Malatya’da yeni hedefler! Yeni sezona son sürat hazırlık

Rayane Aabid (Fransa-29 yaşında-Orta Saha-Bedelsiz)