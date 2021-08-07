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Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye iki maçta da yenilerek elenen, Avrupa Ligi'nde ise St. Johnstone ile berabere kalan Galatasaray'da birçok futbolcu performansı nedeniyle eleştiri konusu. Bu isimlerin başında ise Mostafa Mohamed geliyor. Teknik direktör Fatih Terim de genç yıldız için "Takımda kalıp kalmayacağın kendisi belirleyecek" diyerek, Mohamed'in performansından duyduğu rahatsızlığı üstü kapalı şekilde dile getirdi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
07.08.2021 11:59 - Son Güncelleme: 07.08.2021 12:01
Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim’den flaş açıklama

Geçen sezon devre arasında büyük ümitlerle Zamalek'ten transfer edilen Mısırlı forvet, Türkiye kariyerine müthiş bir giriş yapmıştı. Ancak Mohamed'in performansı son zamanlarda hızla düşerken, fiziki anlamda yaşadığı sıkıntılar da dikkat çekmeye başladı.

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Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim’den flaş açıklama

Genç forvetin aşağıya inen grafiği rakamlarına da yansımış durumda.
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 6 resmi maçta tam 6 gol atmayı başardı.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim’den flaş açıklama

Süper Lig'de ilk golünü Başakşehir önünde penaltıdan kaydeden Mısırlı yıldız, ardından Kadıköy deplasmanında ağları havalandırarak takımına tarihi zaferi getirdi.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim’den flaş açıklama

Kasımpaşa maçında son dakikadaki penaltı golüyle kritik 3 puanın mimarı olan Mohamed, Erzurumspor önünde de 2 gole imzasını attı. Yıldız futbolcu Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor ağlarını 1 kez sarstı.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim’den flaş açıklama

Ancak ne olduysa Ankaragücü deplasmanında oldu. Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan genç futbolcu ardından büyük bir düşüş yaşamaya başladı. Tam 5 hafta gol bulamayan Mostafa Mohamed, Covid nedeniyle de bir süre forma giyemedi ve fiziki açıdan takımın gerisinde kaldı.

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