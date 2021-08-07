Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye iki maçta da yenilerek elenen, Avrupa Ligi'nde ise St. Johnstone ile berabere kalan Galatasaray'da birçok futbolcu performansı nedeniyle eleştiri konusu. Bu isimlerin başında ise Mostafa Mohamed geliyor. Teknik direktör Fatih Terim de genç yıldız için "Takımda kalıp kalmayacağın kendisi belirleyecek" diyerek, Mohamed'in performansından duyduğu rahatsızlığı üstü kapalı şekilde dile getirdi.
07.08.2021 11:59
- Son Güncelleme: 07.08.2021 12:01
Genç forvetin aşağıya inen grafiği rakamlarına da yansımış durumda.
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 6 resmi maçta tam 6 gol atmayı başardı.
Ancak ne olduysa Ankaragücü deplasmanında oldu. Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan genç futbolcu ardından büyük bir düşüş yaşamaya başladı. Tam 5 hafta gol bulamayan Mostafa Mohamed, Covid nedeniyle de bir süre forma giyemedi ve fiziki açıdan takımın gerisinde kaldı.