Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim’den flaş açıklama

Ancak ne olduysa Ankaragücü deplasmanında oldu. Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan genç futbolcu ardından büyük bir düşüş yaşamaya başladı. Tam 5 hafta gol bulamayan Mostafa Mohamed, Covid nedeniyle de bir süre forma giyemedi ve fiziki açıdan takımın gerisinde kaldı.

