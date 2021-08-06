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Galatasaray transferde rotayı Adam Ounas’a rotayı kırdı

Fatih Terim'in hücumun sağ kanadına takviye istemesi sonrası harekete geçen Galatasaray'da arayışlar devam ediyor. Olimpiu Morutan'ın yüksek maliyeti nedeniyle frene basan Sarı-Kırmızılılar'ın B Planı olarak gördüğü Luiz Araujo da Atalanta United ile anlaştı. Yönetim bunun üzerine listenin 3. sırasında yer alan Adam Ounas'a rotayı kırdı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
06.08.2021 16:19 - Son Güncelleme: 06.08.2021 16:19
Galatasaray transferde rotayı Adam Ounas’a rotayı kırdı

Galatasaray kısa süre içinde hem 24 yaşındaki Faslı yıldız hem de kulübü Napoli ile temasa geçecek. Ounas'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Sarı-Kırmızılılar tarafından avantaj olarak görülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transferde rotayı Adam Ounas’a rotayı kırdı

Sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan genç yıldız geçen sezon Cagliari ve Crotona'de kiralık olarak görev yaptı.

Galatasaray transferde rotayı Adam Ounas’a rotayı kırdı

Serie A'da çıktığı 22 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Adam Ounas'ın piyasa değeri 8 milyon Euro.

Galatasaray transferde rotayı Adam Ounas’a rotayı kırdı

İtalyan basını Napoli'nin ya Faslı yıldızın sözleşmesini uzatacağını ya da satma yoluna gideceğini belirtiyor.

Galatasaray transferde rotayı Adam Ounas’a rotayı kırdı

Oyuncunun şu anda bir bilek sakatlığının bulunduğu ancak kısa süre içinde sahalara dönebileceği de ifade ediliyor.