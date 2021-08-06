Galatasaray transferde rotayı Adam Ounas’a rotayı kırdı
Fatih Terim'in hücumun sağ kanadına takviye istemesi sonrası harekete geçen Galatasaray'da arayışlar devam ediyor. Olimpiu Morutan'ın yüksek maliyeti nedeniyle frene basan Sarı-Kırmızılılar'ın B Planı olarak gördüğü Luiz Araujo da Atalanta United ile anlaştı. Yönetim bunun üzerine listenin 3. sırasında yer alan Adam Ounas'a rotayı kırdı.
06.08.2021 16:19
- Son Güncelleme: 06.08.2021 16:19
Galatasaray kısa süre içinde hem 24 yaşındaki Faslı yıldız hem de kulübü Napoli ile temasa geçecek. Ounas'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Sarı-Kırmızılılar tarafından avantaj olarak görülüyor.
Serie A'da çıktığı 22 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Adam Ounas'ın piyasa değeri 8 milyon Euro.