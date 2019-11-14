Yaz transfer dönemine damga vurmuşlardı! Hepsi hayal kırıklığı yarattı...

Madrid'de Militao ve Mendy şans bulamıyor

Transferin en hızlı takımı Real Madrid, defans oyuncuları Eder Militao için 50 ve Ferland Mendy için de 48 milyon avro bonservis öderken, bu isimler sezonun ilk 12 haftalık bölümünde forma şansı bulmakta zorlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla beraber bu sezon 16 resmi karşılaşma yapan Madrid ekibinde Militao 3, Mendy ise 5 kez ilk 11'de yer bulabildi.