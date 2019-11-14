Yaz transfer dönemine damga vurmuşlardı! Hepsi hayal kırıklığı yarattı...
Avrupa'da sezon öncesi yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen bazı yıldızlar, ortaya koydukları performans ile tam olarak hayal kırıklığı yaşattı. Eden Hazard, Luka Jovic, Nicolas Pepe gibi isimler şu ana kadar takımlarında istenen performansı sergileyemezken, sporseverler tarafından "fiyasko" olarak nitelendirildiler.
Geçen sezonu kupasız kapatarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan La Liga ekibi Real Madrid, transfer döneminde 307.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek en fazla harcama yapan kulüp olurken, bu rakamdan aslan payını alan Eden Hazard henüz beklentilerin çok uzağında.
Büyük umutlarla 100 milyon avro verilerek transfer edilen Belçikalı oyuncu Eden Hazard, bu sezon çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabildi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon Chelsea forması ile çıktığı ilk 11 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.
Madrid'de Militao ve Mendy şans bulamıyor
Transferin en hızlı takımı Real Madrid, defans oyuncuları Eder Militao için 50 ve Ferland Mendy için de 48 milyon avro bonservis öderken, bu isimler sezonun ilk 12 haftalık bölümünde forma şansı bulmakta zorlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla beraber bu sezon 16 resmi karşılaşma yapan Madrid ekibinde Militao 3, Mendy ise 5 kez ilk 11'de yer bulabildi.
Eflatun beyazlı ekipte bekleneni veremeyen bir diğer oyuncu ise Luka Jovic oldu. 21 yaşındaki forvet oyuncusu 60 milyon avro bedelle transfer edildiği Madrid ekibinde 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplamda 11 maça çıkarken, 1 gol atabildi.
Sırp oyuncu, geçen sezon forma giydiği Eintracht Frankfurt'ta 48 maçta 27 gol atmış, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmasına önemli katkıda bulunmuştu.
Arsenal, Nicolas Pepe'den çıkış bekliyor
Arsenal'in kulüp rekoru kırarak 80 milyon avroya renklerine bağladığı Nicolas Pepe, henüz istenilen çıkışı yakalayabilmiş değil.
Fildişi Sahilli oyuncu, Arsenal formasıyla 11 Premier Lig maçında sadece 1 gol atarken, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında da 2 kez ağları sarstı.