Merih Demiral için Premier Lig devi devreye girdi
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral transferinde rekabet kızıştı. Bir süredir Milan'ın gündeminde olan Demiral için İngiliz devi Arsenal'in de devreye girdiği ve Juventus'a 34 milyon poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
14.11.2019 14:00
- Son Güncelleme: 14.11.2019 14:01
Merih Demiral kulübünde fazla forma şansı bulamamasına rağmen transfer gündeminin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.
Özellikle A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performans ile parmak ısırtan genç futbolcu birçok Avrupa devini peşine taktı.
Milli Takımın EURO 2020'de 8 maçta yalnızca 3 gol yemesinde Çağlar Söyüncü ile birlikte aslan payına sahip olan Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde paylaşılamıyor.
Bu sezon Juventus forması ile 12 maçta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Merih Demiral, İtalya'da gündem olmuştu.
Genç yıldız adayına daha fazla şans verilmesini isteyen Juventuslu taraftarlar sosyal medya üzerinden konu ile ilgili oldukça fazla yorum yapmıştı.