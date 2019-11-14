Merih Demiral için Premier Lig devi devreye girdi

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral transferinde rekabet kızıştı. Bir süredir Milan'ın gündeminde olan Demiral için İngiliz devi Arsenal'in de devreye girdiği ve Juventus'a 34 milyon poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

14.11.2019 14:00 - Son Güncelleme: 14.11.2019 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





