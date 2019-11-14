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Türkiye-İzlanda maçından kareler

Türkiye EURO 2020 Grup Elemeleri maçında İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyu'munda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Grubunda lider olan Türkiye'nin karşılaşmasını 48 bin taraftar takip etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD ziyareti sonrası yurda döndü ve ayağının tozuyla millere destek vermek için stadyumdaki yerini aldı. İşte Türkiye-İzlanda maçından kareler...

14.11.2019 21:47 - Son Güncelleme: 14.11.2019 21:47
Türkiye-İzlanda maçından kareler

Türkiye EURO 2020 Grup Elemeleri maçında İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyu'munda İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Türkiye-İzlanda maçından kareler

Grubunda lider olan Türkiye'nin karşılaşmasını 48 bin taraftar takip etti. İşte Türkiye İzlanda maçından ilk kareler ve renkli görüntüler...

Türkiye-İzlanda maçından kareler

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD ziyareti sonrası yurda döndü ve ayağının tozuyla millere destek vermek için stadyumdaki yerini aldı.

Türkiye-İzlanda maçından kareler

Erdoğan, maçı protokol tribününden takip ederken taraftarların yoğun ilgilisiyle karşılandı.

Türkiye-İzlanda maçından kareler

Bir grup taraftar asker selamı vererek UEFA'nın Milli futbolcularımıza asker selamı vermeleri nedeniyle açtığı soruşturmaya göndemede bulundu.

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