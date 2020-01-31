Yaşayan en güzel ve en seksi kadın atlet seçildi! 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Alman atlet dikkat çekiyor

21 YAŞINDAKİ SPORCUNUN ÖNÜ AÇIK

Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan ve önümüzdeki yıllarda Alman atletizminin en önemli isimlerinden biri olması beklenen Yukarı Ren doğumlu 21 yaşındaki sporcu, kazandığı yeni unvanla sosyal medyadaki popülaritesini artırdı.