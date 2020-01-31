Yaşayan en güzel ve en seksi kadın atlet seçildi! 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Alman atlet dikkat çekiyor
Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan ve önümüzdeki yıllarda Alman atletizminin en önemli isimlerinden biri olması beklenen Yukarı Ren doğumlu 21 yaşındaki sporcu, kazandığı yeni unvanla sosyal medyadaki popülaritesini artırdı. Alman atlet Alica Ѕchmidt, Busted Coverage dergisi tarafından yaşayan en güzel ve en seksi kadın atlet seçildi. Dünyanın konuştuğu Alman atlet için pek çok global marka harekete geçti!
31.01.2020 11:10
- Son Güncelleme: 31.01.2020 11:10
PLAYBOY DERGİSİNİN KAPAK KIZI OLMAYI REDDETTİ
10 binlerde takipçisi olan Ѕchmidt'in en seksi atlet olmasıyla birlikte takiçi sayısı 600 bini geçti. Playboy dergisinin kapak kızı olmasını teklif ettiği Alman atlet, güzelliğiyle değil sportif başarıyla gündeme gelmek istediğini belirterek, bu teklifi geri çevirdi.
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