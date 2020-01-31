Galatasaray ve Club Brugge arasında kriz çıkaran Mbaye Diagne'de büyük tehlike!
Galatasaray'ın geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya kadrosuna kattığı ama elinde patlayan Mbaye Diagne, sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı. Fakat olay adam Mbaye Diagne, Club Brugge'de teknik direktör Philippe Clement ile tartışmış ve süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için Galatasaray'a dönme şansı bulunmayan Mbaye Diagne'in geleceği ne olacak? İşte iki kulübün anlaşamaması durumunda neler olacak?
BRUGGE SÖZLEŞMEYE UYMUYOR
Belçika ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile tartıştığı için kadro dışı bıraktığı Diagne'yi Galatasaray'a geri vermek isterken, iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı. Futbolcuyu bir yıl için 3 milyon 350 bin Euro'ya kiralayan ve bu paranın yarısını ödeyen Brugge, kalan bölümü ödemeyi reddetmişti.