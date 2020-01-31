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Galatasaray ve Club Brugge arasında kriz çıkaran Mbaye Diagne'de büyük tehlike!

Galatasaray'ın geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya kadrosuna kattığı ama elinde patlayan Mbaye Diagne, sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı. Fakat olay adam Mbaye Diagne, Club Brugge'de teknik direktör Philippe Clement ile tartışmış ve süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için Galatasaray'a dönme şansı bulunmayan Mbaye Diagne'in geleceği ne olacak? İşte iki kulübün anlaşamaması durumunda neler olacak?

31.01.2020 10:18 - Son Güncelleme: 31.01.2020 10:33
Galatasaray ve Club Brugge arasında kriz çıkaran Mbaye Diagne'de büyük tehlike!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ocak ayında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya (yaklaşık 85.8 milyon TL) aldığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ortada kaldı...

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Galatasaray ve Club Brugge arasında kriz çıkaran Mbaye Diagne'de büyük tehlike!

Senegalli santrforu sezon başında 1 yıllığına kiralayan ancak 21 Kasım'da süresiz kadro dışı bırakan Club Brugge yönetimi, bu kararından geri adım atmadığı gibi, futbolcuyu antrenmana dahi almamak için elinden geleni yapıyor.

Galatasaray ve Club Brugge arasında kriz çıkaran Mbaye Diagne'de büyük tehlike!

Hürriyet'te yer alan habere göre bu karar nedeniyle Belçika kulübünde antrenman yapma şansı kalmayan Diagne'nin 1 ay önce izin alarak ülkesi Senegal'e gittiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için şu an itibarıyla Galatasaray'a geri dönme şansı da bulunmuyor.

Galatasaray ve Club Brugge arasında kriz çıkaran Mbaye Diagne'de büyük tehlike!

BRUGGE SÖZLEŞMEYE UYMUYOR

Belçika ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile tartıştığı için kadro dışı bıraktığı Diagne'yi Galatasaray'a geri vermek isterken, iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı. Futbolcuyu bir yıl için 3 milyon 350 bin Euro'ya kiralayan ve bu paranın yarısını ödeyen Brugge, kalan bölümü ödemeyi reddetmişti.

Galatasaray ve Club Brugge arasında kriz çıkaran Mbaye Diagne'de büyük tehlike!

Galatasaray ise, "Sözleşmeye uyup bir yıllık parayı ödeyin" cevabını vermişti. Brugge'ün uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle ortada kalan Diagne ile ilgili bir başka tehlike daha var...

Galatasaray ve Club Brugge arasında kriz çıkaran Mbaye Diagne'de büyük tehlike!

SEZON SONUNA KADAR MAÇA ÇIKAMAYABİLİR

Belçika ekibi, Senegalli'ye 5 ay daha izin verdi. Dolayısıyla Brugge ile bir anlaşma sağlanamazsa Galatasaray'ın 13 milyon Euro yatırım yaptığı Mbaye Diagne sezon sonuna kadar tek maça çıkamayacak.

Galatasaray ve Club Brugge arasında kriz çıkaran Mbaye Diagne'de büyük tehlike!

Böyle bir durumda da hem değeri düşecek hem de Galatasaray'ın 'satıp para kazanma' planı tehlikeye girecek. Bonservis olarak 13 milyon Euro ödeyen Galatasaray, Diagne'ye de 4.5 yıl için 10 milyon 650 bin Euro (70.3 milyon TL) garanti para vermeyi taahhüt etmişti.

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