Süper Lig'de derbi haftası! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'de heyecan fırtınası 20'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Trabzonspor yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk derbisine çıkacakken, Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ise şampiyonluk yolunda bu engeli kayıpsız geçmek istiyor. Her iki teknik adam da zorlu karşılaşma öncesi sahata süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

31.01.2020 11:17 - Son Güncelleme: 31.01.2020 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





