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Süper Lig'de derbi haftası! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'de heyecan fırtınası 20'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Trabzonspor yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk derbisine çıkacakken, Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ise şampiyonluk yolunda bu engeli kayıpsız geçmek istiyor. Her iki teknik adam da zorlu karşılaşma öncesi sahata süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

31.01.2020 11:17 - Son Güncelleme: 31.01.2020 11:17
Süper Lig'de derbi haftası! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri

Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbi maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşmada her iki takımın da tek hedefi galibiyet...

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Süper Lig'de derbi haftası! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri

EVİNİN KRALI
Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

Süper Lig'de derbi haftası! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri

Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.

Süper Lig'de derbi haftası! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri

TAHKİM'DEN RET
TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi.

Süper Lig'de derbi haftası! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri

Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Nwakaeme, yarınki Fenerbahçe derbisinde yok.

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