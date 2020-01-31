Süper Lig'de derbi haftası! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri
Süper Lig'de heyecan fırtınası 20'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Trabzonspor yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk derbisine çıkacakken, Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ise şampiyonluk yolunda bu engeli kayıpsız geçmek istiyor. Her iki teknik adam da zorlu karşılaşma öncesi sahata süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.
TAHKİM'DEN RET
TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi.