Yanal o isimlerin biletini kesti! 'Hepsini gönderin' | Fenerbahçe transfer haberleri
Süper Lig'in kinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe zirve yarışından kopmamak için ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı amaçlayan Kanarya ilk olarak Gineli stoper Simon Falette'i kiraladı. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken teknik direktör Ersun Yanal'ın 6 ismin takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi. İşte detaylar ve Fenerbahçe transfer haberleri...
Gineli futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Bu sezon Alman ekibiyle yalnızca bir maçta görev alan Falette'in transferi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, yönetim gözünü sol bek ve forvet transferine çevirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın yanına mutlaka bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü ilk isimse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez...
İtalyan devinde forma şansı bulamayan İsviçreli sol bek ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde transferin önündeki tek engel Milan'ın istediği bonservis bedeli. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe, Milan'ın sözleşmeye 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi nedeniyle Rodriguez transferine son noktayı koyamıyor.