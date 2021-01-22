Xiaomi Galatasaray'a sponsor mu oluyor? Bu iddia sosyal medyayı karıştırdı
Türk Telekom ile olan stat isim anlaşması sona erecek olan Galatasaray'da yeni sponsor arayışları sürerken, dünyaca ünlü teknoloji devi Xiaomi'nin yeni sponsor olacağı iddia edildi. Bu iddia sonrası sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlar yapıldı.
22.01.2021 17:20
- Son Güncelleme: 22.01.2021 17:20
Türk Telekom'la yaptığı stat ismi anlaşması sona erecek olan Galatasaray'da yeni sponsor arayışları hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar'ın dünyaca ünlü Çin teknoloji devi Xiaomi ile görüştüğüne dair iddialar büyük ses getirirken, sosyal medyada konuyla ilgili esprili yorumlar yapıldı.
Bazı taraftar Twitter üzerinden attıkları mesajlarda, "Stadın yeni ismi 'Ali Xiaomi Yen' olsun" ifadesini kullandı.
Yapılan bu espri çok büyük bir beğeni toplarken, Galatasaray yönetiminden Xiaomi iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İŞTE KONUYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLAR