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Beşiktaş'ta gündem rekorların ve skandalların adamı Hulk! Her transferi olay oldu, eşinin yeğeniyle evlendi

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye oturan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, transferde de bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Golcü arayışlarına devam eden siyah-beyazlı kulüpte Hulk'un adı gündeme geldi. Beşiktaşlı yöneticiler bugüne kadar kırdığı rekorlarla birlikte, özel yaşamındaki çalkantılı hayatla da manşetlerden düşmeyen Hulk ile görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

takvim.com.tr
Özel haber
22.01.2021 13:44 - Son Güncelleme: 22.01.2021 14:00
Beşiktaş'ta gündem rekorların ve skandalların adamı Hulk! Her transferi olay oldu, eşinin yeğeniyle evlendi

Süper Lig'de fırtına gibi esen Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Hulk'a teklif yapması taraftarları heyecanlandırdı. Kariyeri boyunca 573 maçta 303 gole imza atan Sambacı hem rekorlar hem de adının karıştığı skandallarla hep gündemde kalmayı başaran bir yıldız.

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Beşiktaş'ta gündem rekorların ve skandalların adamı Hulk! Her transferi olay oldu, eşinin yeğeniyle evlendi

Asıl adı Givanildo Vieira de Souza olan 'Hulk' futbola ülkesinde Vilanovense forması altında futbola başladı. Sırasıyla Sao Paolo ve Vitoria formalarını giydi. Ancak hiçbir takımda bekleneni veremedi. Güçlü fiziğiyle futbolcudan çok bir güreşçiyi andırdığı için kendisine 'Hulk' lakabı takıldı. Henüz 19 yaşındayken flaş bir karara imza atarak Japonya ekibi Kawasaki'nin yolunu tuttu. Bu adım, Brezilyalı futbolcunun kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Beşiktaş'ta gündem rekorların ve skandalların adamı Hulk! Her transferi olay oldu, eşinin yeğeniyle evlendi

Kawasaki'nin tecrübe kazansın diye Consadole Sapporo takımına kiraladığı Hulk 41 maçta 26 gol atarak ismini duyurmaya başladı. Ardından Tokyo Verdy takımına kiralanan Sambacı bu kez de 42 maçta 37 gol attı.

*Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarında Hulk'u doğruladı

Tokyo Verdy bu performansın ardından Hulk'un bonservisini aldı. Brezilyalı forvet attığı gollerle, Japonya'dan kilometrelerce uzaktaki Portekiz'den Porto kulübünün dikkatini çekti.

Beşiktaş'ta gündem rekorların ve skandalların adamı Hulk! Her transferi olay oldu, eşinin yeğeniyle evlendi

Scout konusunda dünyanın en iyilerinden olan Porto 2008 yılında tam 18 milyon Euro ödeyerek Hulk'u kadrosuna kattı. Bu rakam bir Japon kulübünün transferden elde ettiği en büyük gelir olarak tarihe geçti ve bu rekor hala kırılamadı.

Beşiktaş'ta gündem rekorların ve skandalların adamı Hulk! Her transferi olay oldu, eşinin yeğeniyle evlendi

Hulk'un transferi Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. 22 yaşında sadece Japonya'da ismini duyurmuş bir forvete bu kadar büyük bir para ödemek 'çılgınlık' olarak yorumlandı. Ancak Hulk Porto'da 169 maçta 77 gol atıp 61 asist yaparak tüm eleştirileri boşa çıkardı.

*Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'dan flaş Hulk açıklaması

Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız futbolcu, 2012'de yine çok flaş bir karara imza atıp 40 milyon Euro karşılığında Ruslar'ın o dönem yükselen yıldızı olan Zenit'e transfer oldu. Zenit'in kasasından çıkardığı para, hala bir Rus kulübünün ödediği en büyük bonservis bedeli olma özelliğini taşıyor.