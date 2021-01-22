Beşiktaş'ta gündem rekorların ve skandalların adamı Hulk! Her transferi olay oldu, eşinin yeğeniyle evlendi

Hulk'un transferi Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. 22 yaşında sadece Japonya'da ismini duyurmuş bir forvete bu kadar büyük bir para ödemek 'çılgınlık' olarak yorumlandı. Ancak Hulk Porto'da 169 maçta 77 gol atıp 61 asist yaparak tüm eleştirileri boşa çıkardı.



*Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'dan flaş Hulk açıklaması

Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız futbolcu, 2012'de yine çok flaş bir karara imza atıp 40 milyon Euro karşılığında Ruslar'ın o dönem yükselen yıldızı olan Zenit'e transfer oldu. Zenit'in kasasından çıkardığı para, hala bir Rus kulübünün ödediği en büyük bonservis bedeli olma özelliğini taşıyor.