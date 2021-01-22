Beşiktaş'ta gündem rekorların ve skandalların adamı Hulk! Her transferi olay oldu, eşinin yeğeniyle evlendi
Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye oturan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, transferde de bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Golcü arayışlarına devam eden siyah-beyazlı kulüpte Hulk'un adı gündeme geldi. Beşiktaşlı yöneticiler bugüne kadar kırdığı rekorlarla birlikte, özel yaşamındaki çalkantılı hayatla da manşetlerden düşmeyen Hulk ile görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.
Asıl adı Givanildo Vieira de Souza olan 'Hulk' futbola ülkesinde Vilanovense forması altında futbola başladı. Sırasıyla Sao Paolo ve Vitoria formalarını giydi. Ancak hiçbir takımda bekleneni veremedi. Güçlü fiziğiyle futbolcudan çok bir güreşçiyi andırdığı için kendisine 'Hulk' lakabı takıldı. Henüz 19 yaşındayken flaş bir karara imza atarak Japonya ekibi Kawasaki'nin yolunu tuttu. Bu adım, Brezilyalı futbolcunun kariyerinde bir dönüm noktası oldu.
Kawasaki'nin tecrübe kazansın diye Consadole Sapporo takımına kiraladığı Hulk 41 maçta 26 gol atarak ismini duyurmaya başladı. Ardından Tokyo Verdy takımına kiralanan Sambacı bu kez de 42 maçta 37 gol attı.
*Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarında Hulk'u doğruladı
Tokyo Verdy bu performansın ardından Hulk'un bonservisini aldı. Brezilyalı forvet attığı gollerle, Japonya'dan kilometrelerce uzaktaki Portekiz'den Porto kulübünün dikkatini çekti.
Hulk'un transferi Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. 22 yaşında sadece Japonya'da ismini duyurmuş bir forvete bu kadar büyük bir para ödemek 'çılgınlık' olarak yorumlandı. Ancak Hulk Porto'da 169 maçta 77 gol atıp 61 asist yaparak tüm eleştirileri boşa çıkardı.
*Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'dan flaş Hulk açıklaması
Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız futbolcu, 2012'de yine çok flaş bir karara imza atıp 40 milyon Euro karşılığında Ruslar'ın o dönem yükselen yıldızı olan Zenit'e transfer oldu. Zenit'in kasasından çıkardığı para, hala bir Rus kulübünün ödediği en büyük bonservis bedeli olma özelliğini taşıyor.