Steven Caulker'dan Fenerbahçe itirafı! "Korkuyorum"
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de on olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen ve önceki hafta takımdan ayrıldığı açıklanan Steven Caulker, Fenerbahçe dönemiyle ilgili flaş itiraflara imza attı. Steven Caulker Fenerbahçe'den neden hiç oynamadan ayrıldı, transfer sürecinde neler oldu, hangi pişmanlığı yaşadı ve şimdi neden korkuyor? İşte İngiliz futbolcunun Türkiye dönemiyle ilgili olay itirafları ve gündeme bomba gibi düşecek o sözleri...
İngiltere Premier Lig'de daha önce Tottenham ve Liverpool gibi üst düzey takımlarda forma giyen Steven Caulker, Türkiye'de geçirdiği "acılı" 18 ayı anlattı. Swansea, Cardiff, QPR ve Southampton gibi takımlarda da oynayan futbolcu, 2019 yılında Alanyaspor'a transfer olmak için İngiltere'den ayrılmıştı.
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULDU
Ada'da forma giydiği dönemlerde alkol bağımlısı olduğu için kariyerinde düşüş yaşayan futbolcu, Akdeniz ekibine transfer olduktan sonra toparlanma sürecine girdi. Caulker, Türkiye döneminde yaşadıklarıyla ilgili itiraflarda bulunurken, yaşadığı tüm pişmanlıkları da anlattı.
STEVEN CAULKER: ÇOK DAHA FAZLASINI İSTEDİM, FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDUM
Alkol ve kumar bağımlılığından kurtulduktan sonra Türkiye'de Alanyaspor ile başarılı işler yapan ve daha sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Steven Caulker, "Türkiye'deki 4 yılım sona erdi. Kesinlikle benim için çok farklı bir deneyim oldu. Geçmişim umurumda değildi. Alanyaspor tarihinin en başarılı 2 sezonunda 85 maça çıktım. İlk 5, bir kupa finali, bir yarı final, Avrupa deneyimi... Ama ben çok daha fazlasını istedim ve Fenerbahçe'ye transfer oldum" dedi.
"PEREIRA, PERİ MASALINI BİTİRDİ"
Caulker sözlerine, "Hayat gerçekten de benim için harikaydı. İki yıl üst üste sezonun takımındaydım, sarhoş değildim ve sahilde bir dairem vardı. Daha sonra Fenerbahçe'ye imza attım. İmza attığım gün hayal ettiğim gibi Türkçe röportaj bile verdim. Benim için adeta bir peri masalıydı. Ama 2 gün sonra balon patladı! Birden bire bir teknik direktör (Vitor Pereira) göreve geldi ve beni takımda istemediğini söyledi" diye konuştu.
"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDUĞUM İÇİN KENDİME KIZDIM"
Kariyerinde en büyük üzüntü yaşadığı dönemi anlatan Steven Caulker sözlerine şu şekilde devam etti:
"Fenerbahçe beni kiralık göndermek istedi. Ama küçük düşürülmüş oldum. Geçen 18 ay da çok sancılı geçti. Çoğunu, Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettiğim için kendime kızarak geçirdim. Daha sonra başka takımlara gitme fırsatım varken Türkiye'de kalmak adına başka bir yanlış karar daha verdim. Karagümrük'e transfer oldum."
KARAGÜMRÜK'TEN DE AYRILDI
Caulker'ın İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük ile de yolları Aralık ayı itibarıyla sona erdi. Caulker, yeniden İngiltere'ye döneceğini de açıklarken bundan sonraki geleceği için duyduğu endişeyi anlattı.
"KORKUYORUM, PİŞMANLIKLARIM VAR"
Fenerbahçe'nin eski stoperi, "Her neyse... Artık özgürüm. En çok ihtiyaç duyduğum zamanları geçirmek üzere İngiltere'ye dönüyorum. Korkuyor muyum? Evet, biraz. 31 yaşındayım, işsizim ve üzerimde bir sürü sorumluluk var. Ama Allah'ın planladığı her şeyi başarmak için kendime güveniyorum. Pişmanlıklarım var mı? Evet. Birkaç tane. Çoğu zaman kendimi başkalarına kanıtlamaya çalışırken kaybettim! Oysa onlar gerçekte hiç de öyle değiller. Neyi farklı yapacağım? Önce teknik direktörün beni gerçekten isteyip istemediğinden emin olacağım" diyerek sözlerini tamamladı.
PEREIRA'NIN CAULKER AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynayacakları maç öncesinde Steven Caulker ile ilgili gelen bir soruya yanıt vermişti. Pereira, "Steven Caulker iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. Ancak; benim sistemime uymuyordu" ifadelerini kullanmıştı.
CAULKER'IN KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
Fenerbahçe'de forma giyemeyip Gaziantep FK'ya transfer olan futbolcu, 2021-22 sezonunda 27 maçta 2356 dakika süre aldı 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Caulker, 2022-23 sezonuna ise Karagümrük'te başladı. Bu sezon 7 maçta 472 dakika süre alan futbolcu 1 gollük katkı verdi.