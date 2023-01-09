Steven Caulker'dan Fenerbahçe itirafı! "Korkuyorum"

KARAGÜMRÜK'TEN DE AYRILDI

Caulker'ın İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük ile de yolları Aralık ayı itibarıyla sona erdi. Caulker, yeniden İngiltere'ye döneceğini de açıklarken bundan sonraki geleceği için duyduğu endişeyi anlattı.

"KORKUYORUM, PİŞMANLIKLARIM VAR"

Fenerbahçe'nin eski stoperi, "Her neyse... Artık özgürüm. En çok ihtiyaç duyduğum zamanları geçirmek üzere İngiltere'ye dönüyorum. Korkuyor muyum? Evet, biraz. 31 yaşındayım, işsizim ve üzerimde bir sürü sorumluluk var. Ama Allah'ın planladığı her şeyi başarmak için kendime güveniyorum. Pişmanlıklarım var mı? Evet. Birkaç tane. Çoğu zaman kendimi başkalarına kanıtlamaya çalışırken kaybettim! Oysa onlar gerçekte hiç de öyle değiller. Neyi farklı yapacağım? Önce teknik direktörün beni gerçekten isteyip istemediğinden emin olacağım" diyerek sözlerini tamamladı.