Taraftarı çıldırtacak maliyet! Fenerbahçe Samet Akaydın için servet ödeyecek

BRUMA'NIN LİSANSI BİLE ÇIKMADI

Joshua King, Ezgjan Alioski ve Bruma gibi yıldızları ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Ancak, bu isimlere de hatrı sayılır maaş ödüyor. Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer ettiği Bruma'nın yanı sıra daha önce kadrosuna kattığı Lemos'un ismini de bu sezon için TFF'ye bildirmedi. Fenerbahçe, son dönemlerde olduğu gibi bu sezon da önemli transferlere rağmen istediği sonuçları alamıyor.