Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı
Geçtiğimiz sezonu iki kupa ile kapatan ve yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşanıyor. 2013-2017 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
26.06.2019 20:44
- Son Güncelleme: 26.06.2019 20:45
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