Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak bir transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız isim Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan daha yakın...

26.06.2019 18:19 - Son Güncelleme: 26.06.2019 18:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





