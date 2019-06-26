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Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak bir transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız isim Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan daha yakın...

26.06.2019 18:19 - Son Güncelleme: 26.06.2019 18:20
Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

3 kulvarda da iddialı olabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.

Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Ekibiyle sık sık bir araya gelen tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerin takıma katacağı değerin altını çiziyor.

Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

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