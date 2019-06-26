Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da gösterdiği performans sonrası ara transfer döneminde Stuttgart'a 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, takımının küme düşmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. Alman ekibinde etkili bir performans sergileyerek hem Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçilen hem de Avrupa devlerinin radarına giren milli stoperin transferi sonuçlanmak üzere. İşte detaylar...

26.06.2019 22:52 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





