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İşte ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya bekleyen tarihi ceza

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yardımcı hocalığını yapan Webo'ya ırkçı sözler sarf eden maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'ya verilecek ceza belli oldu. UEFA'nın ırkçılığa geçit vermeyeceği ve tarihi bir ceza vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

09.12.2020 10:09 - Son Güncelleme: 09.12.2020 10:14
İşte ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya bekleyen tarihi ceza

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında skandal yaşandı.

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İşte ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya bekleyen tarihi ceza

Constantin Sebastian Coltescu, müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin kırmızı kart gören Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo 'ya ırkçı söylemde bulundu.

İşte ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya bekleyen tarihi ceza

Olaya tepki gösteren hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.

İşte ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya bekleyen tarihi ceza

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Colţescu, "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" savunması yaptı.

İşte ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya bekleyen tarihi ceza

"NEGRU ROMANYA'DA DA IRKÇI BİR İFADEDİR"
Romanya Ulusal Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi'nin Başkanı Csaba Asztalos, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığın ülke adına kara leke getireceğini söyledi.

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