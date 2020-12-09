Haberler Galeri Spor İşte ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya bekleyen tarihi ceza

İşte ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya bekleyen tarihi ceza

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yardımcı hocalığını yapan Webo'ya ırkçı sözler sarf eden maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'ya verilecek ceza belli oldu. UEFA'nın ırkçılığa geçit vermeyeceği ve tarihi bir ceza vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

09.12.2020 10:09 - Son Güncelleme: 09.12.2020 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





