Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile İtalya'ya döneceğiz"

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi, takımın en önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Attığı gollerle taraftarları coşturan Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi konumunda. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, gelecekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...