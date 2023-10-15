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Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile İtalya'ya döneceğiz"

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi, takımın en önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Attığı gollerle taraftarları coşturan Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi konumunda. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, gelecekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 14:58 Güncelleme 15 Ekim 2023, 14:58
Wanda Nara açıkladı! Icardi ile İtalya’ya döneceğiz 1

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezonu da zirvede tamamlamak istiyor.

Wanda Nara açıkladı! Icardi ile İtalya’ya döneceğiz 2

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılar, sahip olduğu kadro ile liderlik yarışını sürdürüyor.

Wanda Nara açıkladı! Icardi ile İtalya’ya döneceğiz 3

Cimbom ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde.

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