Wanda Nara açıkladı! "Icardi ile İtalya'ya döneceğiz"

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi, takımın en önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Attığı gollerle taraftarları coşturan Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi konumunda. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, gelecekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezonu da zirvede tamamlamak istiyor.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılar, sahip olduğu kadro ile liderlik yarışını sürdürüyor.
Cimbom ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde.