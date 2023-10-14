Montella'dan değişiklik! İşte Türkiye'nin Letonya maçı 11'i

EURO 2024 elemelerinde, tarih boyunca sahasında yenilmeyen Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başaran Türkiye, Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta tarih yazmıştı. Letonya'yı yenmesi halinde Almanya biletini kapacak olan millilerimizde teknik direktör Montella, 11'de değişikliğe gidecek. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak.