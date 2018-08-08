Volkan Demirele tepki yağdı! Benfica maçı sonrası...

Volkan Demirel'e tepki yağdı! Benfica maçı sonrası...
Fenerbahçe'nin deplasmanda Benfica ile oynadığı maçın ardından sosyal medyada Sarı Lacivertli taraftarlar kaleci Volkan Demirel'e öfke kustu. Yediği hatalı gol nedeniyle ağır şekilde eleştirilen Volkan Demirel, maçın önüne geçti.
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:34:37
VOLKAN DEMİREL TARTIŞMASI
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Benfica ile karşılaştı. Benfica Cervi'nin attığı golle 1-0 kazansonra ile attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları golde Volkan Demirel'in hatası olduğunu belirterek tepki gösterdi, İşte tepkiler...
DİĞER GALERİLER