Volkan Demirele tepki yağdı! Benfica maçı sonrası...

VOLKAN DEMİREL TARTIŞMASI

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Benfica ile karşılaştı. Benfica Cervi'nin attığı golle 1-0 kazansonra ile attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları golde Volkan Demirel'in hatası olduğunu belirterek tepki gösterdi, İşte tepkiler...



