Ahmet Çakar: Fenerbahçe’de tablo vahim

İlk yarıda aslında Fenerbahçe defansif olarak istediğini yaptı. Benfica'nın etkili kanat ataklarını, kanat bekleri ve ilerideki oyuncularının yardımıyla iyi kapattı. Ayrıca da santrforları Ferreyra ile pas bağlantısını kesti. Ama ikinci yarı, sahada atak üstüne atak yapan, topu istediği gibi kullanan bir Benfica vardı.

