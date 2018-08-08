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Ahmet Çakar: Fenerbahçe’de tablo vahim

SABAH Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü yazısında Benfica - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

8 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:31:42 Güncelleme: 09:47:48
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Ahmet Çakar: Fenerbahçe’de tablo vahim

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadele Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Benfica - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar: Fenerbahçe’de tablo vahim

Skora bakarsak 1-0 kötü gibi görünmüyor ama özellikle ikinci yarıda tablo tam anlamıyla acı vericiydi. Belki rakip Benfica çok fazla pozisyon bulmasa bile oyun genelinde maça hakimiyeti, ikili mücadele, top kontrolü ve çabukluk yönünden Fenerbahçe'yi sürklase etti.

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Ahmet Çakar: Fenerbahçe’de tablo vahim

İlk yarıda aslında Fenerbahçe defansif olarak istediğini yaptı. Benfica'nın etkili kanat ataklarını, kanat bekleri ve ilerideki oyuncularının yardımıyla iyi kapattı. Ayrıca da santrforları Ferreyra ile pas bağlantısını kesti. Ama ikinci yarı, sahada atak üstüne atak yapan, topu istediği gibi kullanan bir Benfica vardı.

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Ahmet Çakar: Fenerbahçe’de tablo vahim

Fenerbahçe sadece seyretti. Savunmaya çalıştı ve bu arada belli oranda Volkan'ın hatasından da golü yiyiverdi.

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Ahmet Çakar: Fenerbahçe’de tablo vahim

Fenerbahçe'de bir tek Skrtel bir şeyler yapmaya çalıştı. Valbuena 40 dakikalık oyuncu. Dirar'ın da fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz.

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