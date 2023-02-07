Canlı yayında hem eşi hem kendisi gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: "Kıyamet günü geldi diye düşündüm" Felipe Melo'dan destek
6 Şubat günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere tam 10 ilde can kaybı ve yıkıma neden oldu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel deprem sabah Instagram hesaplarından gözyaşları içinde paylaşım yapmıştı. Çift yardım çağrılarına devam ederken Volkan Demirel yeni bir açıklama yaptı.
07.02.2023 12:22 - Son Güncelleme: 07.02.2023 13:06
Bu illerden biri olan Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunmuştu.