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Haberler Spor Canlı yayında hem eşi hem kendisi gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: "Kıyamet günü geldi diye düşündüm" Felipe Melo'dan destek

Canlı yayında hem eşi hem kendisi gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: "Kıyamet günü geldi diye düşündüm" Felipe Melo'dan destek

6 Şubat günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere tam 10 ilde can kaybı ve yıkıma neden oldu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel deprem sabah Instagram hesaplarından gözyaşları içinde paylaşım yapmıştı. Çift yardım çağrılarına devam ederken Volkan Demirel yeni bir açıklama yaptı.

07.02.2023 12:22 - Son Güncelleme: 07.02.2023 13:06
Canlı yayında hem eşi hem kendisi gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm Felipe Melo’dan destek

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gözyaşları için yardım istemişti. Demirel'den yeni bir açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Canlı yayında hem eşi hem kendisi gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm Felipe Melo’dan destek

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Canlı yayında hem eşi hem kendisi gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm Felipe Melo’dan destek

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Canlı yayında hem eşi hem kendisi gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm Felipe Melo’dan destek

AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

Canlı yayında hem eşi hem kendisi gözyaşlarına boğulmuştu! Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm Felipe Melo’dan destek

Bu illerden biri olan Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunmuştu.

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